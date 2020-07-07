Петр и Феврония – история о супружеской любви и верности

Этот чудесный праздник ведет свою историю с XIII века. Но он был незаслуженно обделен вниманием, хотя этот праздник ближе и роднее нам в отличие от пришедшего со стороны Валентинова дня. Отчего и благодаря кому День семьи отмечается именно 8 июля, мы рассказываем в этом историческом мини-очерке, созданном при поддержке страховой группы «Спасские ворота-М».

История самой знаменитой супружеской пары Руси известна нам благодаря «Повести о Петре и Февронии Муромских». Эта повесть стала гимном супружеской любви и верности. В ней рассказывается о том, как князь Петр – сын муромского князя Юрия Владимировича, заболел тяжелой болезнью – все его тело покрылось язвами, и никто не мог излечить его.

В поисках лекаря Петр отправился в Рязанскую землю. И один из его слуг узнал о том, что вылечить князя может дочь пчеловода Феврония. Девушка пообещала исцелить Петра, но только в том случае, если он пообещает взять ее в жены. Феврония вылечила князя. После чего Петр исполнил свое обещание, и они поженились.

Но когда Петр стал править Муромом, бояре потребовали от него отказаться от жены-простолюдинки. Петр предпочел добровольно отречься от власти и вместе с женой уплыл на ладье по реке Оке. Во время этого плавания один из попутчиков пытался соблазнить Февронию. Та же предложила выпить ему воды из реки с одной стороны судна, потом с другой, а затем спросила: «Одинакова вода или одна слаще другой?». Тот ответил: «Одинаковая». После чего, как говорится в «Повести», Феврония промолвила: «Так и естество женское одинаково. Почему же ты, позабыв про свою жену, о чужой помышляешь?». Устыдился попутчик своих намерений и больше об измене не помышлял.

Тем временем в Муроме началась смута, бояре передрались в борьбе за освободившийся княжеский престол. И тогда решили позвать князя Петра и Февронию обратно.

Князь и княгиня вернулись и правили долго и счастливо. А будучи в преклонных годах, они приняли монашество. Перед смертью они стали молить бога, чтобы умереть в одно время. И завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу. Петр и Феврония скончались в один день – 8 июля.

Их похоронили в разных гробах, но наутро их тела оказались вместе, в общем их гробе, который они велели сделать для себя еще при жизни. Еще раз пытались разлучить Петра и Февронию, но не удалось это сделать и после их смерти. На следующий день их тела вновь обнаружили в одном гробу. Так их и похоронили, в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены к лику святых. А день их смерти стал Днем семьи, любви и верности. И с тех пор все истории о влюбленных так и заканчиваются: «Жили они долго и счастливо и умерли в один день».

Памятники Петру и Февронии установлены во многих городах. Есть он и в Перми, на улице Сибирской. И уже появилась добрая традиция у пермских молодоженов и семейных пар приезжать туда, класть цветы и верить, что их брак станет таким же счастливым, как у Петра и Февронии.

Для сохранения брака крепким и счастливым необходимо заботиться и о своем здоровье!