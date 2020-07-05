Коронавирус в Перми, последние новости на 6 июля 2020: за выходные коэффициент распространения COVID-19 поднялся до единицы

За истекшие сутки в Пермском крае было выявлено 53 новых случая заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3964, - сообщили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 1.4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 4 июля – 1,0). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Инфографика: Яндекс.

Кроме того, за последние сутки выписан один пациент, обще количество выписанных пациентов на сегодняшний день составляет 2927 человек.

Из 53 новых инфицированных – 15 мужчин, 36 женщин и 2 ребёнка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.