Что изменится в работе загородных лагерей и отдыхе детей в Пермском крае

В Пермском крае с 4 июля открываются детские загородные лагеря. Оперштаб принял такое решение в условиях ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции. Поэтому открытие и проведение смен в них будет не совсем таким как в предыдущие годы.

- Все загородные лагеря получили предписания от Управления Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, - рассказали в общественной организации «Содействие детскому отдыху». - Скажем сразу, что предписания имеют требования, которые ужесточают работу лагеря и проведение смены с детьми, они следующие:

- проведение анализа на наличие антител на covid-19 всех сотрудников, заезжающих на смену,

- работа сотрудников в лагере вахтовым методом (без ежедневного входа-выхода за территорию лагеря),

- организация медицинского осмотра по типу санпропускника детей в день заезда с обеспечением социальной дистанции, поэтапный (поотрядно) заезд в течение одного дня, не допускается заезд или выезд ребенка во время смены;

- ежедневный двухразовый (утро-вечер) контроль здоровья детей и сотрудников (бесконтактная термометрия, осмотр кожных покровов, зева ребенка, не допуск в лагерь детей с признаками ОРВИ),

- усиление медперсонала лагеря,

- усиление дезинфицирующих и профилактических мероприятий в лагере (использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, одноразовые халаты),

- использование индивидуальных санитайзеров и установка стационарных дозаторов дезсредств в помещениях, увеличение кратности дезобработок жилых помещений,

- запрет в первую неделю смены проведения общелагерных массовых мероприятий с перемешиванием детей,

- запрет на проведение родительских дней и допуск в лагерь представителей других организаций.

Практически, лагеря этим летом будет работать в режиме закрытой загородной рекреации.

График открытия лагерей в Пермском крае

4 июля 2020 года

Новое поколение

Сосновый бор

Нечайка

Звездный

Благодать

8 июля 2020 года

Юность

Сказка

Юность

Романтик

Иванов лог

Малахит

Благодать ПЛЮС

Лесная сказка

Вита

Центр Сокол

Восток

Иван-гора

Спутник

Буревестник

Изумруд

Раздолье

Восток-5

11 июля 2020 года

Оазис

Жемчужина

Жемчужина

Солнышко

Сокол

Огонек-ПМ

Зорька

Колос

Детский лагерь «Наш Дом»

Маяк

Лесная сказка

Чайка

Атлант

15 июля

Саши Чекалина

Парма

Гагаринец

Тимуровец

Чайка

Кувинский загородный лагерь

Камские зори

Теремок

Комета

Дружба

Ермак

26 июля

Алмед