2020-07-02T15:57:16+03:00
Общество

В Перми начали работать кафе. Но только - под открытым небом

Где горожане могут посидеть за чашечкой кофе
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Три подруги.Три подруги.Фото: Андрей МАТЛИН
Изменить размер текста:

- Пускай или коронавирус скорей отступит, или лето не кончается! - такую реплику довелось услышать в одном из открывшихся 1 июля в Перми летних кафе.

В кафе и летниках предлагают тем, кто захочет, обработать руки при помощи санитайзеров. Фото: Андрей МАТЛИН

В кафе и летниках предлагают тем, кто захочет, обработать руки при помощи санитайзеров.Фото: Андрей МАТЛИН

Действительно, предприятиям общепита в Прикамье наконец-то разрешили «очно» обслуживать посетителей. Но только - на улице. Позволили работать летним кафе с террасами, а всем прочим - открыть «летники», то есть поставить столики на улице.

«ОТКРОЕМСЯ ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ»

Многие пермяки решили освежить подзабытые ощущения - посидеть за столиком с мороженым, чашечкой кофе или чего покрепче. И кое-где уже даже стали скапливаться очереди, как, например, в «Макдональдсе» возле ЦУМа.

В "Макдональдсе" сегодня не протолкнуться. Фото: Андрей МАТЛИН

В "Макдональдсе" сегодня не протолкнуться.Фото: Андрей МАТЛИН

- Вообще-то здесь и раньше можно было за столиком на веранде посидеть, никто не прогонял, - объясняет, стоя в очереди, школьница Алиса. - Но приятнее сделать это официально, правда? Вот народ и потянулся.

Школьница Алиса учится играть на барабане, но мечтает стать технологом общепита. Фото: Андрей МАТЛИН

Школьница Алиса учится играть на барабане, но мечтает стать технологом общепита.Фото: Андрей МАТЛИН

Сидят на открытом воздухе пермячки с мороженым за столиками на Компросе. Но пока - нелегально.

- Мы взяли десерт и напитки навынос в кафе «Океан еды», да и вышли сюда, - объясняют подружки-студентки. - А что такого? Погода-то хорошая!

Столики в этом летнике расставлены как полагается - далеко друг от друга. Фото: Андрей МАТЛИН

Столики в этом летнике расставлены как полагается - далеко друг от друга.Фото: Андрей МАТЛИН

- Вообще-то официально мы откроемся только через пару дней, - говорят сотрудники кафе. - Столики уже поставили, а вот зонтики еще нет.

Пустует пока летняя площадка кафе «Chicken», расположенного в этом же здании.

- Завтра мебель завезем, скоро откроемся, - пообещали там.

Летник в "Чикене" еще только собираются открыть. Фото: Андрей МАТЛИН

Летник в "Чикене" еще только собираются открыть.Фото: Андрей МАТЛИН

«НА ВОЗДУХЕ СИДЕТЬ БЕЗОПАСНЕЕ»

Уже вполне легально работают кафе на Соборной площади. Например, кафе «Happy». Там заняты всего несколько столиков. За одним из них сидит женщина в возрасте.

- Я ничего брать не буду, просто попросила разрешения посидеть, отдохнуть, - объясняет она.

Летник кафе "Happy" на Монастырской площади продувается освежающим ветром с Камы. Фото: Андрей МАТЛИН

Летник кафе "Happy" на Монастырской площади продувается освежающим ветром с Камы.Фото: Андрей МАТЛИН

В соседнем гриль-баре RobRoy на террасе все столы заняты.

- Под навес мы пускаем пока только по записи, - объясняет парень-официант. - А вот в «летнике» можете сидеть, сколько хотите.

Делиться последними новостями, сидя за столиком, удобнее, чем на ногах. Фото: Андрей МАТЛИН

Делиться последними новостями, сидя за столиком, удобнее, чем на ногах.Фото: Андрей МАТЛИН

Действительно, на улице перед кафе стоит несколько столиков. За одним устроились три девушки.

- Мы давние подруги, договорились встретиться на набережной, погулять, посплетничать, а тут такой приятный сюрприз! - смеется одна из них. - Секретничать все-таки лучше сидя с чашечкой кофе, нежели на ногах, верно?

«ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ»

Во дворе кафе «Улитка» на улице Советской под навесом все столики заняты.

- Мне пришлось подождать минут 15, желающих немало, в следующий раз запишусь по телефону, - говорит один из посетителей.

Три поколения семьи Таначевых решили собраться на веранде в "Улитке". Фото: Андрей МАТЛИН

Три поколения семьи Таначевых решили собраться на веранде в "Улитке".Фото: Андрей МАТЛИН

Такое впечатление, что «летники» появляются в городе как грибы - даже там, где их никогда не было. Возле кафе «Крапивница» на улице Петропавловской просто взяли и поставили два стульчика да стол. Тут социальную дистанцию в полтора метра между столами и захочешь, не нарушишь - стол-то один.

- Фото: Андрей МАТЛИН

-Фото: Андрей МАТЛИН

- Мы обратили внимание, что цены в летних кафе и в «летниках» какими были до коронавируса, такими и остались, мы в них часто заглядываем, - говорят сидящие с бокалами минералки девушки. - У народа лишних денег за это время не прибавилось, а в кафе сейчас рады хоть какому-то заработку.

Тут и там в Перми появляются "летники". Погода пока "благоприятствует". Фото: Андрей МАТЛИН

Тут и там в Перми появляются "летники". Погода пока "благоприятствует".Фото: Андрей МАТЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Новости 24
В Прикамье 70 процентов проголосовавших поддержали поправки в Конституцию
Владимир Путин присвоил Перми звание «Город трудовой доблести»
Денежные переводы с карты Visa в Samsung Pay без комиссии
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Пермский край ждут жара под 30 градусов и грозы
Житель Перми наказан за самовольное подключение к тепловой сети
«Азот» вложил 211 миллионов рублей в установку производства аммиака
В Центре социальных выплат Прикамья объяснили, кто и когда сможет получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Прикамье будут открыты 17 пляжей
Ограничения снимают: пермяки стали чаще фотографироваться и путешествовать
Райффайзенбанк снижает ставку рефинансирования кредитов
Роспотребнадзор: Пермский край может перейти на второй этап снятия ограничительных мер
В Пермском крае еще 58 человек заболели коронавирусной инфекцией
В Перми из окна четвертого этажа выпала женщина
В Краевой больнице Перми выявили пациента с коронавирусом
В Перми из горящего дома эвакуировали более 30 человек