В Перми начали работать кафе. Но только - под открытым небом

- Пускай или коронавирус скорей отступит, или лето не кончается! - такую реплику довелось услышать в одном из открывшихся 1 июля в Перми летних кафе.

В кафе и летниках предлагают тем, кто захочет, обработать руки при помощи санитайзеров.Фото: Андрей МАТЛИН

Действительно, предприятиям общепита в Прикамье наконец-то разрешили «очно» обслуживать посетителей. Но только - на улице. Позволили работать летним кафе с террасами, а всем прочим - открыть «летники», то есть поставить столики на улице.

«ОТКРОЕМСЯ ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ»

Многие пермяки решили освежить подзабытые ощущения - посидеть за столиком с мороженым, чашечкой кофе или чего покрепче. И кое-где уже даже стали скапливаться очереди, как, например, в «Макдональдсе» возле ЦУМа.

В "Макдональдсе" сегодня не протолкнуться.Фото: Андрей МАТЛИН

- Вообще-то здесь и раньше можно было за столиком на веранде посидеть, никто не прогонял, - объясняет, стоя в очереди, школьница Алиса. - Но приятнее сделать это официально, правда? Вот народ и потянулся.

Школьница Алиса учится играть на барабане, но мечтает стать технологом общепита.Фото: Андрей МАТЛИН

Сидят на открытом воздухе пермячки с мороженым за столиками на Компросе. Но пока - нелегально.

- Мы взяли десерт и напитки навынос в кафе «Океан еды», да и вышли сюда, - объясняют подружки-студентки. - А что такого? Погода-то хорошая!

Столики в этом летнике расставлены как полагается - далеко друг от друга.Фото: Андрей МАТЛИН

- Вообще-то официально мы откроемся только через пару дней, - говорят сотрудники кафе. - Столики уже поставили, а вот зонтики еще нет.

Пустует пока летняя площадка кафе «Chicken», расположенного в этом же здании.

- Завтра мебель завезем, скоро откроемся, - пообещали там.

Летник в "Чикене" еще только собираются открыть.Фото: Андрей МАТЛИН

«НА ВОЗДУХЕ СИДЕТЬ БЕЗОПАСНЕЕ»

Уже вполне легально работают кафе на Соборной площади. Например, кафе «Happy». Там заняты всего несколько столиков. За одним из них сидит женщина в возрасте.

- Я ничего брать не буду, просто попросила разрешения посидеть, отдохнуть, - объясняет она.

Летник кафе "Happy" на Монастырской площади продувается освежающим ветром с Камы.Фото: Андрей МАТЛИН

В соседнем гриль-баре RobRoy на террасе все столы заняты.

- Под навес мы пускаем пока только по записи, - объясняет парень-официант. - А вот в «летнике» можете сидеть, сколько хотите.

Делиться последними новостями, сидя за столиком, удобнее, чем на ногах.Фото: Андрей МАТЛИН

Действительно, на улице перед кафе стоит несколько столиков. За одним устроились три девушки.

- Мы давние подруги, договорились встретиться на набережной, погулять, посплетничать, а тут такой приятный сюрприз! - смеется одна из них. - Секретничать все-таки лучше сидя с чашечкой кофе, нежели на ногах, верно?

«ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ»

Во дворе кафе «Улитка» на улице Советской под навесом все столики заняты.

- Мне пришлось подождать минут 15, желающих немало, в следующий раз запишусь по телефону, - говорит один из посетителей.

Три поколения семьи Таначевых решили собраться на веранде в "Улитке".Фото: Андрей МАТЛИН

Такое впечатление, что «летники» появляются в городе как грибы - даже там, где их никогда не было. Возле кафе «Крапивница» на улице Петропавловской просто взяли и поставили два стульчика да стол. Тут социальную дистанцию в полтора метра между столами и захочешь, не нарушишь - стол-то один.

- Мы обратили внимание, что цены в летних кафе и в «летниках» какими были до коронавируса, такими и остались, мы в них часто заглядываем, - говорят сидящие с бокалами минералки девушки. - У народа лишних денег за это время не прибавилось, а в кафе сейчас рады хоть какому-то заработку.