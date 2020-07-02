Министр образования Прикамья Раиса Кассина: «Первый звонок в школах никто не отменит»

Когда все-таки откроют детские садики? Как выпускники в этом году будут сдавать ЕГЭ? Действительно ли с 1 сентября школы перейдут на дистанционное обучение?

За время действия ограничительных мер из-за коронавируса у родителей дошколят и школьников накопилось много вопросов. Радиослушатели Радио «Комсомольская правда» в Перми" (96,6 FM) смогли задать их во время прямого эфира гостю радиостудии – министру образования Пермского края Раисе Кассиной.

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ ОТКРОЮТ В КАЖДОМ ДЕТСКОМ САДИКЕ

- Раиса Алексеевна, многие родители дошколят надеялись, что с 1 июля откроются детские сады. Почему этого не случилось, и как быть тем родителям, которые уже вышли на работу?

- К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволила открыть детские сады в прежнем режиме, хотя все мы надеялись на это. Действительно, сейчас все большее число жителей края выходят на работу. Поэтому было принято решение увеличить количество дежурных групп в детских садах, чтобы дети всех работающих родителей смогли пойти в детский садик, независимо от того, где и кем работают их мамы и папы. Что очень важно, такие дежурные группы теперь должны быть открыты в каждом детском саду. Тогда не придется родителям возить детишек через весь город, подвергая их и себя дополнительной опасности. При этом в каждом садике будем открывать столько дежурных групп, сколько потребуется.

- А как быть нам, родителям из многодетных семей?

- В ближайшее время мы должны принять решение о том, чтобы дежурные группы в детских садах смогли посещать дети из многодетных семей, даже если их родители пока не работают.

- Какие справки придется собрать для посещения дежурной группы?

- Для посещения дежурных групп потребуются всего два документа. Это, во-первых, справка от врача. Причем, дежурного педиатра можно вызвать на дом. Врач должен зафиксировать, что у ребенка нет катаральных явлений, и он не контактирует с больными людьми. Во-вторых, нужна будет справка с работы - в произвольном виде. После того, как садики начнут работать в обычном режиме, нужна будет только справка от педиатра. Но при этом будет по-прежнему проводиться регулярный опрос родителей о самочувствии и контактах их ребенка. Заполнение такой анкеты не требует много времени, алгоритм уже отработан.

- Почему бы не открыть детские садики хотя бы в тех районах, где более благополучная эпидемиологическая обстановка.

- Границы наших муниципальных районов не закрыты для въезда и выезда, поэтому делать это было бы неправильно.

- По сколько детей будет в дежурных группах?

- Количество дежурных групп увеличивалось и раньше. Когда они только начали открываться, их посещали 603 ребенка, сейчас - почти 23 тысячи. Поэтому некоторые детские сады работают сейчас почти в обычном режиме. Другое дело, что такие группы были не в каждом детском садике, чтобы не вызывать на работу дополнительный персонал. А теперь такие группы будут приближены к детям и родителям. Пока мы будем рекомендовать формировать группы с числом детей не более 12, причем, с разбивкой по возрастам.

ЧТО НОВОГО БУДЕТ ПРИ СДАЧЕ ЕГЭ?

- Когда начнется сдача ЕГЭ, готовы ли школы к этому?

- Первые экзамены по ЕГЭ стартуют 3 июля. До этого было три тестовых дня. Технически и технологически к проведению ЕГЭ мы полностью готовы.

Все выпускники 9 и 11 классов у нас уже получили аттестаты. Сейчас сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Это примерно 10,5 тысяч учеников. А примерно 2 тысячи выпускников сдавать ЕГЭ не будут.

Будет два периода по сдаче ЕГЭ: основной будет длиться с 3 по 24 июля, дополнительный пройдет в начале августа. Вузы «сдвинули вправо» свою приемную капанию, так что все, кто сдаст ЕГЭ в любой из этих периодов, успеют подать в них документы.

- А конкретнее, когда и какие предметы будут сдавать выпускники?

- 3 июля состоятся ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

24 июля – резервный день для экзаменов по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, а 25 июля – резервный день по всем учебным предметам.

Те выпускники, кто из-за болезни или по другим уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, смогут сделать это в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

- Изменится ли что-то в правилах сдачи ЕГЭ?

- Правила сдачи ЕГЭ остались практически прежними, изменения для выпускников – минимальные. Например, не надо будет пересдавать ЕГЭ тем, кто получил двойки, потому что это делалось для получения аттестатов, а сейчас они уже на руках. В то же время полностью изменены подходы к санитарной обработке помещений. На каждого педагога и ученика приготовлены средства индивидуальной защиты, которые будут выдаваться при входе, будут работать санитайзеры для дезинфекции рук. Мы всем рекомендуем: прийти в перчатках, но во время сдачи ЕГЭ их можно будет снять, поскольку они могут вызвать определенный дискомфорт.

ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ ПРОЙДУТ КАК ОБЫЧНО

- В некоторых СМИ появилась информация, которая вызвала целую волну тревожных слухов. О том, что якобы с 1 сентября школы могут перейти на дистанционное обучение. Именно так кто-то воспринял новый проект постановления краевого правительства «О проведении в 2020-2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды». Неужели школы, действительно, могут перестать работать в очном режиме?

- Когда я впервые прочитала подобные комментарии журналистов, я решила, что это такая шутка, хотя вроде бы не 1 апреля. Но через полчаса я поняла, что все очень серьезно: в мой аккаунт в соцсети посыпалось множество вопросов по этому поводу. Но даже если логически рассудить – это не может быть правдой. Про такое разве что фантаст может написать, как про далекое будущее.

- А откуда могли пойти такие слухи?

- Мы действительно смогли год назад выиграть два проекта по цифровизации школьного образования в Пермском крае. Оборудование на сумму 220 миллионов рублей сейчас устанавливается в 101 школе Прикамья. Приобретаются серверы, компьютеры, планшеты, проекционное оборудование. Делается это для того, чтобы в школах можно было проводить уроки с использованием интернет-ресурсов. Такое оборудование, действительно, можно будет использовать и для дистанционного образования, но только в чрезвычайных ситуациях. Например, когда ребенок заболел и не может посещать школу. Или во время обычного карантина из-за гриппа. Так что 1 сентября в школах пройдут торжественные линейки. И дети начнут заниматься. Первый звонок в школах никто отменять не собирается.