Почему в Пермском крае не открылись детские сады в обычном режиме

В утреннем эфире на радио «Комсомольская правда - Пермь» 1 июля приняла участие заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. Ирина Викторовна поделилась с нашими слушателями мнением о том, почему Пермский край все же не перешел на второй этап снятия ограничительных мер и, почему в обычном режиме так и не открылись детские сады.

- Да, режим самоизоляции продлили до 14 июля, но давайте прежде всего порадуемся, что целый ряд послаблений мы уже получили, - говорит Ирина Фельдблюм. - Мы уже можем посидеть в летнем кафе, побывать на экскурсии, и самое главное принято решение об открытии детских оздоровительных лагерей.

Почему не открываются детские дошкольные учреждения?

- Если посмотреть на поэтапность снижения режима самоизоляции, она строится на чем? Это капельная инфекция, которая способна активно распространяться в условиях скопления людей и закрытых помещениях, где возможен тесный контакт. Это риски, которые могут способствовать массовому инфицированию людей. На улице механизм работает малоактивно и риски заражения сводятся к минимуму.

Детские дошкольные учреждения - это замкнутый коллектив, с детьми сохранение социальной дистанции и сохранение всех противоэпидемических мер защиты практически невозможно, дети есть дети. Думаю, что это основная причина, почему власти не открыли детские дошкольные учреждения.

В детских коллективах, риски инфицирования небольшие, дети вовлекаются в эпидпроцесс крайне редко, заболевание протекает у них достаточно легко, но угроза тяжелого распространения инфекции остается. Думаю, что решение пока не открывать дошкольные учреждения прежде всего обусловлено тем, что мы бережем наших детей. Но, хочу сказать, как эпидемиолог, открытие детских садов не даст большого распространения инфекции.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

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