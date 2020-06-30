Коронавирус в Перми, последние новости на 1 июля 2020: в Пермском крае сегодня откроются торговые центры, молочные кухни, сельхозярмарки, выставки

В Пермском крае уже несколько дней подряд основные показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер.

Роспотребнадзор регулярно публикует данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. На данный момент в Пермском крае выявлено 54 новых случая заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 15 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае на текущий момент составляет 3691.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/787921" frameborder="0"></iframe> Глава Прикамья Дмитрий Махонин записал видеообращение к пермякам по поводу снятия ряда ограничений из-за коронавируса.

- Из 54 новых инфицированных – 29 мужчин, 24 женщины и 1 ребёнок, - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 28 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

С онлайн-картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus по следующей ссылке.

Карта распространения COVID-19 в территориях Прикамья. Инфографика: краевой оперштаб.

Ежесуточный прирост больных – 1,5%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,79 (на 29 июня – 0,79). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8. Охват тестированием населения составил 160,5 на 100 тыс. населения в день. С учетом того, что за минувшие сутки в Прикамье было дополнительно развернуто 170 перепрофилированных под лечение COVID-19 койко-мест (сейчас их 3327), показатель «наличие свободного коечного фонда» на сегодня составляет 82%.

Динамика распространения COVID-19.

Таким образом, в Пермском крае соблюдаются все условия для перехода ко второму этапу снятия ограничений, что отразилось на решении краевого оперштаба по противодействию коронавирусу.

После его заседания врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин разместил в соцсети видеообращение. Он рассказал о том, какие социальные объекты решено открыть с 1 июля. Это - библиотеки, выставки, молочные кухни и другие объекты.

Также в Прикамье возобновят работу сельхозярмарки и торговые площади до 800 квадратных метров. Кроме того, предприятия торговли смогут продавать алкогольной продукции по прежнему графику – с 08.00 до 23.00.

На сельхозяйственных ярмарках теперь помимо рассады, саженцев и инвентаря можно будет приобрести овощи, ягоды, грибы, мед, фермерские продукты местных производителей.

Первые сельхозярмарки в Перми начнут работу уже в эти выходные. С 3 по 5 июля ярмарки пройдут в Индустриальном районе на улицах Леонова, 60 и ул. Стахановская, 19. С 7 июля возобновит свою работу ярмарка в Мотовилихинском районе Перми на площади Дружбы.

Помимо этого, ярмарки заработают во всех крупных муниципалитетах Пермского края, таких как Березники, Кунгур, Губаха, Кизел, Кудымкар, а также в Соликамском, Верещагинском, Горнозаводском, Добрянском, Краснокамском, Лысьвенском, Нытвенском, Оханском, Суксунском, Чайковском, Чердынском, Чусовском, Юсьвинском, Бардинском и других муниципальных и городских округах.