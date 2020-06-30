Кредит для бизнеса под 2 процента: правила оформления и условия субсидирования за счет государства

С 1 июня 2020 года в России начала действовать новая госпрограмма по поддержке предпринимательства, направленная на возобновление деятельности компаний, пострадавших в пандемию. Получить заемные средства бизнес может под 2 процента годовых в рублях, а при выполнении условий программы кредит может быть погашен за счет государства полностью.

Мы обратились в ПСБ с просьбой разъяснить, кто может получить льготный кредит и что нужно сделать, чтобы полученная помощь оказалась безвозмездной.

Как рассказали в банке, воспользоваться новой госпрограммой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, чья деятельность относится к числу пострадавших, не проходящие процедуру банкротства или ликвидации и имеющие наемных сотрудников (от 1 человека).

Максимальная сумма кредита зависит от численности работников и даты заключения договора. Рассчитать ее можно по следующей формуле:

(МРОТ* + 30% МРОТ на страховые взносы) х Численность сотрудников** х Срок договора.

* с учетом районных коэффициентов и надбавок

** На 01.06.2020 г.

Деньги заемщику банк перечисляет ежемесячно, траншами, в размере не более 2 МРОТ на каждого сотрудника. И чем раньше будет заключен договор, тем больше сможет получить заемщик.

Полученное финансирование компания может направить на широкий круг целей, в том числе выплату заработной платы и другую предпринимательскую деятельность, за исключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, благотворительности.

Программа кредитования по госпрограмме делится на 3 периода:

1. Базовый период: с даты оформления кредитного договора до 1 декабря 2020 года.

2. Период наблюдения: с 1 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

3. Период погашения (в случае его наступления): три месяца.

Если в течение «базового периода» заемщик сохранит размер штата сотрудников не ниже 80% от уровня на 1 июня 2020 года, а также если предприятие не будет находиться в стадии ликвидации/банкротства и его деятельность не будет приостановлена, то он переходит в «период наблюдения». «Период наблюдения» является самым важным – при выполнении условий именно этого периода заемщик может полностью списать свой долг за счет государства. Здесь все опять сводится к количеству сотрудников на предприятии, и важно чтобы выплата на одного сотрудника была больше или равна 1 МРОТ.

Если компания к 1 апреля 2021 года сохранит штат сотрудников на уровне 80 процентов и более от числа, указанного на 1 июня 2020 года, и не будет проходить стадию банкротства или ликвидации, то ему спишут 50 процентов кредитного долга за счет субсидий государства.

Если компания к 1 апреля 2021 года сохранит штат сотрудников на уровне 90 процентов и более от числа, указанного на 1 июня 2020 года, и не будет проходить стадию банкротства или ликвидации, то вся сумма кредита и полученных процентов будет погашена за счет субсидирования.

При соблюдении условий по численности сотрудников выплаты по кредиту в течении «базового периода» и «периода наблюдения» заемщик не осуществляет.

Если же условия были нарушены, то тогда наступает «период погашения» - здесь проценты банк уже будет начислять по рыночной ставке - 12 процентов годовых в рублях.

- Оформить заявку на кредит под 2 процента клиенты могут до 1 ноября 2020 года на сайте банка. К заявке прилагается минимальный пакет документов – справка о сотрудниках, карточка 51 счета или выписка с расчетного счета и согласие на проверку кредитной истории. Получить деньги можно без визита в банк – открытие счета и зачисление средств происходит дистанционно, - объяснила начальник массового бизнеса ПCБ в Перми Евгения Машковцева.

С полными условиями кредитования можно ознакомиться на сайте банка www.psbank.ru в разделе «Кредиты для бизнеса» в офисах ПСБ в Перми по адресам: г. Пермь, бульвар Гагарина, 65 А; ул. Ленина, 58 или по телефонам: (342) 256-79-23, 256 79 06.

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