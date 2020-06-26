«Каждый должен обозначить свою позицию». Что думают жители Прикамья об общероссийском голосовании

С 25 июня в России и Пермском крае началась процедура общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Как еще раз напомнил руководитель краевого избиркома Игорь Вагин, в Прикамье до 1 июля будут работать 1800 участков, на которых каждый день можно проголосовать с 8.00 до 20.00.

Где можно будет проголосовать?

До 30 июня можно будет проголосовать у себя во дворе по месту прописки или прикрепления к участку. Для этого в один из дней с 17.30 до 22.00 организуют выезд членов участковой комиссии в каждый из дворов многоквартирных домов Пермского края. Информация о дате работы участковой комиссии во дворе размещена в специальных объявлениях на подъездах домов.

Те, кто по уважительной причине не могут посетить участок для голосования, могут проголосовать на дому. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию, сообщить о желании проголосовать дома и оговорить удобное время. Участник голосования также может передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через волонтеров, соседей, знакомых. При этом такое голосование будет производиться бесконтактно: комиссии не будут заходить домой к гражданам. Они будут ждать результат волеизъявления на площадке подъезда, гражданину будет передан специальный пакет для голосования. В обработанном дезинфекторами пакете будут содержаться средства индивидуальной защиты, ручка, бюллетень и выписка из реестра о получении бюллетеня.

На участках Прикамья будут работать более 8 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Пермского края.

Во время общероссийского голосования будут строго соблюдаться санитарные нормы и правила: все члены комиссий будут в средствах индивидуальной защиты, голосующим будут выдаваться маски, перчатки, индивидуальные ручки и антисептики для рук. Все помещения и поверхности будут постоянно дезинфицироваться, а потоки голосующих граждан будут разделены.

Что думают прикамцы об общероссийском голосовании

Одним из первых гражданский долг исполнил глава Прикамья Дмитрий Махонин. В самый первый день общероссийского голосования, 25 июня, он пришел на избирательный участок в школу №7.

- У нас есть несколько вариантов поучаствовать в голосовании за поправки к Конституции,- отметил врио губернатора Дмитрий Махонин. - Я пришел на избирательный участок: совместил приятное с полезным. Во-первых, проголосовал, проявил гражданскую позицию, а во-вторых, побывал в одном из лучших учебных заведений краевой столицы.

А что думают по поводу общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ представители общественности Пермского края?

Артем Дашковский, председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края:

- Для меня было важно прийти и отдать свой голос, так как это важное историческое событие. Считаю, что каждый гражданин обязан прийти на избирательный участок и выразить свою точку зрения.

Фото: пресс-служба губернатора.

Конституция - это понятие, которое связывает государство воедино. Для актуальными в числе предложенных изменений являются единство русского языка и единство Российской Федерации. В молодежном парламенте мы обсудили поправки, связанные с верховенством конституции над международным правом. В том случае, если международные резолюции противоречат конституции, то конституция будет выше, чем международное право, и я считаю это правильным.

Придя на избирательный участок, я убедился лично в хорошей организации процедуры голосования. Так же удобным является то, что есть возможность проголосовать в собственном дворе.

Раиса Попова, председатель некоммерческого партнерства «Общественный марийский национально-культурный центр г. Перми»:

- Конституция Российской Федерации - это главный закон нашей страны. Я -за защиту семьи, за сохранение самобытных культур народов России, за улучшение жизни. За то, чтобы оплата труда была не ниже прожиточного минимума, за сильное государство, где права граждан нашей страны всегда защищены. Я считаю, важно, чтобы дети Пермского края жили в мире и согласии. И все это будет отражено в новой Конституции.

Фото: пресс-служба губернатора.

Хочется отметить, что в нашей стране очень хорошо организован процесс голосования.

Алексей Блюмин, командир студенческих отрядов Пермского края:

- Я считаю, что проголосовать - это мой долг, долг каждого гражданина этой страны. Я думаю, что многие предложенные поправки актуальны для нашего региона. Мне импонирует, например, прописанная поддержка волонтерства.

Фото: пресс-служба губернатора.

Если брать конкретно процесс голосования - все организовано достаточно хорошо. Все требования, которые есть у Роспотребнадзора, соблюдаются. На участке присутствуют необходимые средства индивидуальной защиты.

Очень удобно, что можно проголосовать в течение несколько дней. Каждый может выбрать удобное для себя время.

Анатолий Касатов, главный врач ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница»:

- Для меня небезразлично то, где я живу, это моя страна, именно поэтому для меня было важным прийти и отдать свой голос. Мы работаем на благо нашего государства, и для меня имеет большое значение все, что в нем происходит. Считаю, что каждый человек должен обозначить свою позицию.

Фото: пресс-служба губернатора.

Уверен, что предложенные поправки актуальны для всей страны и всего общества в целом. Если говорить о здравоохранении, в них есть основополагающие вещи, которые в основном законе государства обеспечивают права граждан на здоровье и качество оказания медицинской помощи. К тому же содержатся те моменты, которые, на мой взгляд, абсолютно своевременны и крайне важны в этой непростой международной ситуации.

Организация голосования в условиях пандемии проходит на высоком уровне, сделано все, чтобы обеспечить максимальную безопасность избирателей.