«Мы стали экспертами». Пермское НКО «Счастье жить» вошло в ТОП-100 лучших в России

В Пермском крае – 9700 детей-инвалидов, а детишек с ограниченными возможностями здоровья – в три раза больше – 31 тысяча! Каждый день родители этих ребят сталкиваются с различными проблемами: кому-то проблематично получить лекарственные препараты, положенные ребенку бесплатно, кто-то выбирает учебное заведение, которое сможет дать инклюзивное образование и реально адаптировать образовательную программу.

Когда ты не одинок...

Во время пандемии коронавируса у родителей было немало вопросов, положены ли им сухпайки, которые выдавали малоимущим. У кого-то возникла проблема с получением технических средств реабилитации: памперсов, ортопедической обуви, тростей, колясок…

В последние годы большинство мам и пап детей-инвалидов в Прикамье обращаются к помощи Пермской некоммерческой организации «Счастье жить». В 2019 году эксперты включили проект «Счастье жить» в ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских грантов.

Пермское НКО «Счастье жить» появилось на свет 30 апреля 2013 года.

- Когда нашей дочке было шесть месяцев, я поняла, что не тяну и обратилась за инвалидностью, - вспоминает одна из основательниц НКО «Счастье жить» Анастасия Гилева. – Нам тогда очень нужен был сертификат на реабилитацию. Погружаясь в вопросы прав и льгот, мы становились экспертами. Общаясь с родителями, у которых были подобные проблемы, мы стали думать о том, чтобы зарегистрировать общественное движение, которое помогает детям-инвалидам и их родителям. Главной задачей было то, чтобы нас услышало государство. Мы сами подготовили Устав и смогли зарегистрироваться.

Вся помощь оказывается бесплатно

Благодаря упорству и неутомимой энергии руководства «Счастья жить» за эти годы удалось сделать очень много: для детей-инвалидов из Перми организуются развивающие занятия с профессиональными педагогами, оказывается правовая и психологическая поддержка родителям, проводятся семинары для педагогов. Есть даже специальная, так называемая «Школа особых знаний», где дети занимаются Lego, искусством и даже английским языком.

Дети занимаются Lego, искусством и даже английским языком. Фото: предоставлено НКО «Счастье жить»

Для мам и пап из Пермского края проводятся выездные юридические семинары и мастер-классы «Школы особых знаний». Любой родитель ребенка-инвалида, столкнувшийся с проблемой в своей жизни, может позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-250-33-41 и получить бесплатную юридическую консультацию и психологическую помощь.

К слову сказать, пермские общественники выпустили единственный в своем роде сборник «Право жить», где прописаны все права и льготы родителей с детьми-инвалидами. В нем 18 разделов, причем, при составлении сборника, авторы учитывали свой родительский опыт реализации прав и получения льгот ребенка с инвалидностью и его семьи.

Большое внимание уделяется и развитию детишек. Специалисты и консультанты «Счастья жить» разрабатывают для них методические материалы.

- Мы разработали и издали специальный «Букварь» для детей с учетом психологических особенностей их восприятия, а также обучающие карточки, которые собираемся презентовать в ближайшее время, - объясняет Анастасия Гилева.

Анастасия Гилева показывает специальный «Букварь», разработанный для детей-инвалидов с учетом психологических особенностей их восприятия. Фото: предоставлено НКО «Счастье жить»

У пермской НКО есть свой сайт www.happy59.com, где родители могут узнать и скачать нужную информацию из первоисточника. И этим пользуются не только мамы и папы из Пермского края, но и родители детей-инвалидов со всей России.

Помогают реализации проектов НКО «Счастье жить» администрация губернатора Прикамья, ряд коммерческих предприятий и, конечно же Фонд президентских грантов.