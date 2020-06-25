Сотрудник ГУФСИН поймал пьяного водителя, который на «зебре» насмерть сбил женщину

- Я ехал вечером домой и увидел на трассе Кунгур-Соликамск много народу, - вспоминает врио начальника исправительной колонии №37 Андрей Шварев. - Остановился, спросил, что случилось, мне объяснили, что водитель на «Жигулях» сбил пешехода и уехал.

Женщина шла к автобусной остановке и переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Несмотря на яркую «зебру», которая была нанесена на проезжей части, мужчина за рулем не затормозил и сбил пешехода. Поняв, что натворил, виновник аварии свернул с трассы в лес и попытался скрыться.

Около лежавшей на обочине женщины останавливались машины, кто-то вызвал «скорую», пострадавшей пытались оказать первую помощь. Им было не до сбежавшего водителя. В погоню за виновником аварии устремился Андрей Шварев.

- В лесу через несколько десятков метров я увидел легковушку, которая стояла, врезавшись в дерево, - объясняет мужчина. - Двери у нее были открыты, салон пустой. Вдали заметил убегавшего человека и закричал ему: «Стой!»

Беглец остановился.

- Вы виновник аварии? - спросил Андрей Шварев, подойдя к нему.

- Ну я, - шатаясь ответил мужчина. Он был пьян.

Мужчина вывел водителя на дорогу и дождался, когда на место аварии приехали сотрудники ГИБДД.

- Затем я подошел к медикам «скорой» и спросил, как состояние женщины, они ответили, что она скончалась от полученных травм, - объясняет сотрудник ГУФСИН.

Возбуждено уголовное дело. Виновнику аварии грозит наказание и за пьяную смертельную аварию, и за то, что сбежал с места ДТП.