Как пермякам проголосовать за поправки в Конституцию

С четверга, 25 июня, в Пермском крае началась процедура голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Всю неделю, до 1 июля включительно, в регионе будут работать 1780 участковых избирательных комиссий.

Как можно отдать свой голос?

Во дворе дома

До 30 июня проголосовать можно прямо во дворе дома - по месту прописки или прикрепления к участку. Информация, когда к вам приедут члены участковой комиссии, размещена в подъездах.

Как сообщили в избирательной комиссии Пермского края, голосование будет проходить в один из дней с 17.30 до 22 часов. Не забудьте взять с собой паспорт.

На дому

Кроме этого, с 25 июня по 1 июля все, кто по уважительной причине не может посетить участок для голосования, имеют возможность проголосовать дома. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию и оговорить удобное время для голосования. Любой человек также может передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через волонтеров, соседей, знакомых.

Такое голосование проходит бесконтактно: члены комиссии не будут заходить в квартиру. Человеку вручат специальный, обработанный дезинфекторами пакет для голосования, в котором находятся средства индивидуальной защиты, ручка, бюллетень и выписка из реестра о получении бюллетеня.

На участке

Проголосовать можно и на вашем избирательном участке - как в день общероссийского голосования - 1 июля, так и заранее - до 30 июня. Время работы участковых комиссий ежедневно, включая выходные, с 8.00 до 20.00.

- На всех указанных процедурах Общероссийского голосования строго соблюдаются санитарные нормы и правила: все члены комиссий будут в средствах индивидуальной защиты, а голосующим выдадут маски, перчатки, индивидуальные ручки и антисептики для рук, - сообщил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. - Все помещения и поверхности будут постоянно дезинфицироваться, а потоки голосующих граждан будут разделены.