2020-06-25T11:32:56+03:00
Общество

Холодная погода в Прикамье продержится еще неделю, а когда можно ждать потепления?

Самым холодным днем станет четверг, 25 июня, а что потом?
Андрей МАТЛИН
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Хотим хорошей погоды!Хотим хорошей погоды!Фото: Василий Вахрин
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- Неужели лета больше не будет? А ведь нам обещали жаркую летнюю погоду! – такие реплики в последнее время нередко услышишь из уст пермяков.

Действительно, надежды на раннее начало купального сезона рассеялись. А что ждет нас впереди?

Метеорологи ГИС-Центра ПГНИУ отмечают, что конец июня нынче выдался и в самом деле необычайно холодным. И все-таки, основываясь на среднесрочных прогнозах, они называют время, когда в Прикамье может прийти тепло.

- День 25 июня в Пермском крае может стать одним из самых холодных за месяц, - предупреждают нас синоптики ГИС-центра. – Но и дальше аномально холодная погода сохранится. Как минимум, до конца этой недели, но и в начале следующей будет холодно. В среднем за период с 25 по 30 июня, по данным модели CFS, температура воздуха в Пермском крае ожидается ниже нормы на 7 градусов.

Стоит ли все же ждать потепления и если да, то когда?

- Лишь 2 или 3 июля температура воздуха в Перми и местами по Пермскому краю может достичь отметки в 20 градусов, - говорят синоптики. - То есть во многих районах Прикамья продолжительность периода с дневной температурой ниже 20 градусов составит почти две недели. Для середины лета это крайне редкое явление, последний раз подобное отмечалось в первой половине июля 2015 года, но тогда аномально холодный период был все же не таким длительным, а также заметно теплее были ночи.

25 июня, в четверг, из-за вторжения арктического воздуха и сплошной облачности максимальная температура на территории края составит всего 9 – 13 градусов. Ночью будет от 5 до 7 градусов.

26 июня, в пятницу, днем пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от 9 градусов на северо-востоке края до 14 градусов на юго-западе.

26 июня, в субботу, ожидается незначительное кратковременное потепление: в Перми днем – до 18 градусов, по югу каря – до 20. При этом ожидаются дожди, на юге края вероятны грозы.

28 июня, в воскресенье, ожидается облачная погода с небольшими осадками и дневной температурой от 12 до 15 градусов.

Синоптики предполагают, что на существенное потепление с приближением температуры к климатической норме можно рассчитывать с 3 июля, со следующей пятницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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