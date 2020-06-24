Коронавирус в Перми, последние новости на 24 июня 2020 года: в госпитале ветеранов дополнительно развернули 120 коек для пациентов с COVID-19

Общее количество инфицированных COVID-19 в Пермском крае на 24 июня 2020 года составило 3266 человек. Только за последние сутки в регионе прибавилось 64 новых заболевших: 28 человек проходят лечение в больницах, 36 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- 26 из новых инфицированных – это мужчины, 32 женщины и шестеро детей: один мальчик и пять девочек, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Учитывая ситуацию с COVID-19, в регионе дополнительно были развернуты 120 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

- На 28 апреля в Пермском крае, исходя рекомендаций Минздрава РФ, было развернуто 1827 коек, - пояснили в краевом минздраве. - На 23 июня в перепрофилированных медучреждениях Прикамья было занято 1877 коек, из них 51 с аппаратами (31 пациент c коронавирусом, 20 с пневмонией). Лечение проходят 854 пациента с подтвержденным COVID-19, 262 – с подозрением на него и 761 – с пневмонией.

22 июня в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн было подготовлено еще 120 койко-мест для лечения пациентов с COVID-19. А на прошлой неделе, напомним, 45 резервных коек было развернуто в Соликамске.

В настоящее время по официальным цифрам минздрава из 2647 перепрофилированных коек – более 500 с подготовленными для оказания помощи пациентам аппаратами ИВЛ и 1414 – с кислородом.

В Перми в 12 медучреждениях работают отделения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19, остальные девять - в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Александровске, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, а также в Пермском районе.

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