«Надоело мыться в тазике». Пермяки жалуются, что три недели сидят без горячей воды

- Терпение лопнуло, надоело три недели греть кастрюли с водой и мыться в тазике, куда жаловаться? - пишут пермяки сообщения в соцсети «Комсомолки».

Татьяна Иванова живет в Свердловском районе, на Чернышевского, 1:

- Я специально отправила двоих детей в деревню к бабушке, чтобы пережить опрессовку в городе, но месяц без горячей воды - это слишком. Отключили ее еще 2 июня, в объявлении УК было написано, что воды не будет до 15 июня. Потом повесили новое, в котором говорится, что ремонтные работы на теплосети продлеваются еще на неделю - до 22 июня. Но и в этот день горячей воды мы так и не дождались.

Татьяна позвонила в управляющую компанию. Диспетчер сообщила, что опрессовка продляется до 30 июня, идут ремонтные работы.

Почему у жителей микрорайона Островский так долго нет горячей воды, мы спросили в «Пермской сетевой компании».

- Сроки проведения работ в микрорайоне Островский были продлены до 30 июня из-за увеличения объемов ремонтных работ, - рассказали в пресс-службе компании. - Это связано с высоким износом теплопроводов. И чтобы в новом отопительном сезоне избежать дополнительных отключений, сотрудники прикладывают максимум усилий, чтобы устранить множество дефектов. В «ПСК» приносят горожанам извинения за временный доставленный дискомфорт.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда могут обратиться жители Перми, если сроки опрессовки затягиваются?

Шаг 1. Звоним в отдел ЖКХ района. Там должны помочь повлиять на ускорение процесса ремонтных работ.

Телефоны:

Индустриальный район - 227-94-14

Свердловский район - 244-13-89, 244-40-13

Новые Ляды - 295-85-67, 295-85-82

Ленинский - 212-13-63, 212-33-74

Мотовилихинский 260-37-77

Орджоникидзевский 263-47-26

Кировский район - 283-31-78, 283-33-11

Дзержинский район - 246-55-42, 246-61-37

Шаг 2. Также с заявлением о нарушении сроков подачи горячей воды пермяки могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

В обращении укажите адрес дома, кратко опишите проблему. Обращение может быть подано в электронной форме через «Интернет-приемную Пермского края», через сайт Государственная информационная система ЖКХ или в письменной форме по почте или лично непосредственно в Инспекцию. Адрес: г. Пермь, ул. К. Цеткин, д. 10а, тел. 241 09 02.