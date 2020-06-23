«Распаковали паллеты, а там мусор». Пермскому центру инвалидов в качестве помощи прислали просроченный товар

- В ночь с 8 на 9 мая территорию нашего реабилитационного центра «Чистый бережок» затопило, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь руководитель центра Андрей Дерюшев. – У нас на территории находится пляж и детская площадка, где могут гулять дети и люди с ограниченными возможностями здоровья. Приезжают на берег детишки из школы-интерната с синдромом Дауна. Отдыхают люди на инвалидных колясках, они встречаются здесь с друзьями, могут пожарить мясо. Вход для всех бесплатный, так как мы реализуем президентские гранты.

Потоп. Фото: Андрей Дерюшев.

Паводок этой весной в Пермском крае был рекордный и территория реабилитационного центра почти полностью ушла под воду. После того, как вода отступила, территория оказалась покрыта грязью, мусором и ветками. Площадку начали восстанавливать.

После потопа территорию восстанавливали своими силами. Фото: Андрей Дерюшев.

- Делали это своими силами, помогали нам волонтеры, но помощь в виде материалов нам, конечно же, не помещала бы, - продолжает Андрей Дерюшев. – Через «Красный крест» узнали, что крупный гипермаркет товаров для дома готов нам помочь. Когда мы наняли машину и приехали туда, нам показали два запакованных полиэтиленом паллета. Мы привезли их к себе, открыли и ахнули: там был, не побоюсь этого сказать, обычный мусор, который магазин долго копил и не выбрасывал, а потом решил отдать нам: просроченные грунтовки, краски, пустые банки, старые батарейки... Лишь одна четвертая часть из всего этого просроченного товара смогла пойти в дело, остальное пришлось выбросить.

Сотрудники реабилитационного центра нанимали машину, чтобы вывезти два паллета с просроченным товаром. Фото: Андрей Дерюшев.

Естественно, такая «помощь» вызвала у сотрудников реабилитационного центра немало негатива и сейчас они ищут тех, кто реально заинтересован в помощи им. Чтобы не только инвалиды, но и любые жители города смогли прийти в красивое место и отдохнуть. В планах – построить сцену, где инвалиды на колясках могли бы танцевать или устраивать репетиции или другие мероприятия на открытом воздухе.