В Перми зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны

22 июня в 4 утра на эспланаду в Перми пришли прикамские волонтеры. В руках у них были свечи. Через некоторое время у подножия монумента «Героям фронта и тыла» загорелась надпись «Память».

- У монумента «Героям фронта и тыла» мы выложили свечами это слово, чтобы вспомнить о дне, изменившем судьбы миллионов человек, - говорит руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Игорь Новоселов.

Действительно, раннее утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех жителей нашей страны. Для них это был обычный воскресный летний день, в школах прошли выпускные, дети радовались каникулам, кто-то шел в кино или театр, сидел на террасах кафе или просто гулял по улицам. Сегодня мы вспоминаем эту дату как День памяти и скорби, но наши предки запомнили ее как день начала войны.

Фото: Министерство культуры Пермского края.

- Региональное отделение партии «Единая Россия» пятый год инициирует проведение такой акции, - рассказал Игорь Новоселов. - Традиционно к ней подключаются «Молодая Гвардия», «Волонтеры Победы» и «Российские студенческие отряды». Мы пришли к памятнику «Героям фронта и тыла» ранним утром. Зажгли свечи. Ровно в 4 утра перед монументом загорелось слово «Память». Затем мы почтили подвиг наших дедов и прадедов минутой молчания. Потом возложили цветы к подножию памятника. К сожалению, в этом году акция носила ограниченный характер – было буквально по одному представителю от перечисленных общественных организаций. Поэтому мы хотим провести ее еще раз либо в конце августа, либо в начале сентября.

Фото: Министерство культуры Пермского края.

Виртуальную свечу зажгли сотни тысяч прикамцев

В течение памятного дня, 22 июня, к акции «Свеча памяти» также присоединились волонтеры в разных муниципалитетах Прикамья - на центральной площади в селе Коса, на площади Победы в Бардымском муниципальном округе, у памятника Солдату в селе Кочёво, у мемориала Защитникам Отечества в ЗАТО Звездный, у мемориалов «Великая Отечественная война» в селе Уинское и павшим воинам в селе Березовка, у памятников войне в Красновишерске и селе Верх-Язьве, а также у мемориала в Чернушке. Всего памятные мероприятия прошли в 27 муниципалитетах края.

События Года памяти и славы в Пермском крае проходят при поддержке Министерства культуры Пермского края и содействии региональной дирекции Года памяти и славы.

22 июня ежегодная акция, приуроченная ко Дню памяти о начале Великой Отечественной войны, проходила в новом формате – каждый россиянин мог зажечь свечу онлайн на сайте деньпамяти.рф. Для этого нужно было зажечь Свечу памяти на своем окне и разместить снимок в социальных сетях. На момент верстки этого материала в Пермском крае свечи зажгли более 260 тысяч человек. Также в День памяти и скорби жители Прикамья принимали участие во Всероссийской минуте молчания, в рамках Всероссийской акции «Великое кино великой страны» состоялся автокинопоказ знаменитой ленты Сергея Бондарчука «Судьба человека».