Почему нужно хотя бы 2 раза в год посещать стоматолога

В эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) мы побеседовали о новинках в области стоматологии, имплантологии и протезирования с основателем Авторской клиники имплантации и профилактики хирургом-стоматологом-имплантологом Александром Якимовым.

Эта тема заинтересовала радиослушателей, которые звонили в радиостудию «КП». Александр Якимов подробно ответил на все вопросы.

- Зачастую люди идут к стоматологу в тот момент, когда у них что-то случается с зубами. Какие симптомы не стоит игнорировать и сразу же обращаться за стоматологической помощью?

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- По данным Всемирной организации здравоохранения, самым распространенным заболеванием полости рта является кариес. Этому заболеванию подвержены более 90 процентов населения. Особенно он распространен в развитых странах, поскольку пациенты больше стали употреблять пищу, богатую углеводами, сладкую еду, пить газированную воду, они в большей степени подвержены стрессам. При кариесе происходит потеря твердых тканей зуба - появляется дырка в зубе. Если пациент вовремя не обратится к специалисту, зуб может разрушиться - наполовину или полностью. Следствием кариеса являются осложнения - пульпит и периодонтит.

- Можно ли как-то бороться с кариесом своими силами?

- Нет, вылечить кариес в домашних условиях невозможно. Если появились первые признаки кариеса - нужно срочно обращаться к специалистам. Я настоятельно рекомендую минимум 2 раза в год посещать стоматолога, потому что выявить кариес на ранних стадиях и вылечить его гораздо проще и, кстати, дешевле, чем когда он будет в запущенном состоянии, когда начнутся осложнения в виде пульпита, пародонтита.

- А можно ли кариес как-то предотвратить? Что-то можно для этого сделать помимо того, чтобы уменьшить количество сладкого, исключить вредные привычки?

- Для профилактики кариеса большое значение имеет уровень самостоятельной гигиены. Не все знают, что, помимо зубной щетки, существуют зубные нити, зубные ершики, ирригаторы. Существует также методика проверки того, достаточно ли тщательно вы почистили зубы.

- А как научиться правильно пользоваться той же зубной нитью?

- Мы приглашаем пациентов в нашу стоматологическую клинику на осмотры, проводим профессиональную гигиену полости рта - например, снимаем зубной налет, камень. А также - обучаем правильной гигиене, объясняем, как надо чистить зубы, советуем, какую зубную нить, какие ершики лучше подобрать, как ими пользоваться. Есть такое понятие - контролируемая чистка зубов, мы также советуем пациентам это делать. Существуют специальные таблетки, которые окрашивают зубной налет. То есть после обучения пациент почистил дома зубы, рассосал таблетку. Если налет на зубах остался, он окрасится. Значит, нужно снова брать зубную щетку и чистить зубы. Только так можно убрать с зубов биопленку, из-за которой и образуется кариес.

- Какие услуги обычно получает пациент во время профилактического осмотра?

- При профилактическом осмотре полости рта специалисты исследуют состояние зубов, десен. Также мы смотрим, как пациент проводит самостоятельную гигиену, определяем, нужно ли ему что-то подсказать или повторно обучить ее делать. Если мы видим, что есть зубной камень, снимаем этот налет, проводим чистку, полируем. Смотрим, как стоят установленные ранее пломбы, не требуется ли их замена.

- Клиник в городе немало. Как выбрать врача на длительный срок? Так, чтобы и врач, и пациенты были «понятны» друг другу.

- Лучше, конечно, посещать одного и того же специалиста. Сейчас появляется формат авторской клиники. Он предполагает, что прием ведет сам доктор-автор. То есть я сам лично веду прием. Я основатель клиники, и руководитель, и главный врач, и хирург-стоматолог. Я контролирую все работы, которые выполняются в клинике, и являюсь ответственным за конечный результат. И пациенты могут напрямую ко мне обращаться в режиме 24 на 7. То есть 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Я готов провести любую консультацию, смартфон всегда рядом со мной, мне можно позвонить, написать в мессенджерах, и я отвечу.

- Что для себя найдет каждый из горожан именно в вашей клинике?

- Мною накоплен значительный опыт по установке имплантатов, их я установил больше 7,5 тысячи. Я провел достаточное количество операций по костной, десневой пластике, по одномоментной имплантации - когда устанавливается имплантат сразу после удаления зуба, по технологии «Все на 4х». Я имею большой опыт использования современных методик и технологий и активно его применяю. В нашей клинике работают профессиональные специалисты - есть врач-ортопед, стоматолог-терапевт, гигиенист, грамотные администраторы. Это настоящая команда.

- В какое время можно посетить вашу клинику?

- Наша клиника работает с понедельника по пятницу, в выходные дни - прием по предварительной записи. Время приема - с 9 утра до 20.00. Пока мы работаем строго по записи. В клинике неукоснительно соблюдается противоэпидемический режим.

- Говорят, что состояние зубов влияет на общее состояние организма. Это действительно так?

- Состояние зубов и полости рта, действительно, влияет и на общее самочувствие, и на внешний вид. Из-за потери зубов изменяется нижняя треть лица, люди выглядят старше. Как говорят, полость рта - это зеркало организма. Многие заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной, нервной, кровеносной систем связаны с состоянием полости рта. Поэтому так важно хотя бы 2 раза в год проходить профилактические осмотры.

- Что делать, если человек потерял зуб?

- Его нужно как можно быстрее восстановить - установить имплантат или запротезировать. Не всем подряд мы устанавливаем имплантаты, сейчас есть хорошие современные материалы для протезирования, и все будет сделано надолго и качественно. Но все-таки имплантация сейчас -это преимущественная методика восстановления зубов в полости рта. В нашей клинике мы строго следуем показаниям и протоколам лечения. После проведенной диагностики и обследования принимается решение о сохранении или удалении зуба, и основное решение принимает врач-ортопед-стоматолог, учитываются прогноз и возможность восстановления зуба коронкой или вкладкой.

- Технологии в стоматологии в последнее время быстро развиваются. В каком направлении?

- Современные технологии в имплантации - это одномоментная установка имплантата и одномоментное протезирование как одного зуба, так и группы зубов. Все делается в одно посещение, мы живем в быстром мире, и все хотят зубы здесь и сейчас. Также мы используем цифровые технологии - установку имплантатов по цифровому шаблону, когда мы до операции знаем, где будут располагаться имплантаты. Мы полностью перешли на цифровое протезирование на имплантатах, когда коронки делают цифровые станки из современного материала диоксида циркония, как временные, так и постоянные.

- А сколько это стоит?

- Установка корейского имплантата начинается от 17 500 рублей, шведского имплантата - от 30 тысяч рублей. Это более чем доступная цена - не может хорошая качественная услуга стоить дешево. Мы работаем на современном оборудовании, и постоянное обучение и повышение квалификации стоит определенных затрат. У нас есть программы рассрочки и кредитования.