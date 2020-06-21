Коронавирус в Перми, последние новости на 21 июня 2020 года: за сутки COVID-19 заболели пять детей

Количество заболевших COVID-19 на 21 июня 2020 года в Пермском крае составило 3069 человек. За минувшие сутки число инфицированных опасным заболеванием увеличилось на 68 пациентов. 40 человек проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, два случая зафиксировано посмертно.

Среди вновь заболевших – пятеро детей: четыре мальчика и одна девочка. Диагноз им был подтвержден лабораторно.

Еще 61 заболевший – это взрослые люди: 30 мужчин и 31 женщина. Что касается их возраста, то младше 45 лет – 22 человека, 24 - в возрасте 45-65, а 15 пациентов старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении. Круг лиц, с которыми они контактировали - под наблюдением специалистов.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Увы, от COVID-19 скончались за минувшие сутки два человека. Причиной смерти стало опасное заболевание, которое у 60-летнего и 70-летнего пациентов было обнаружено посмертно. В итоге за три с лишним месяца эпидемии в Пермском крае число жертв COVID-19 составило 68 человек. Еще 42 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

- За минувшие сутки из медучреждений Прикамья было выписано рекордное число пациентов: 193 человека, проходивших лечение от коронавируса, - сообщили в пермском краевом минздраве. - Общее число оправившихся от COVID-19 в регионе составило 1889.

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