2020-06-20T20:01:41+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 21 июня 2020 года: за сутки COVID-19 заболели пять детей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 21 июня 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Заболели COVID-19 в Пермском крае 3069 человек, 1889 - выздоровели.Заболели COVID-19 в Пермском крае 3069 человек, 1889 - выздоровели.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Количество заболевших COVID-19 на 21 июня 2020 года в Пермском крае составило 3069 человек. За минувшие сутки число инфицированных опасным заболеванием увеличилось на 68 пациентов. 40 человек проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, два случая зафиксировано посмертно.

Среди вновь заболевших – пятеро детей: четыре мальчика и одна девочка. Диагноз им был подтвержден лабораторно.

Еще 61 заболевший – это взрослые люди: 30 мужчин и 31 женщина. Что касается их возраста, то младше 45 лет – 22 человека, 24 - в возрасте 45-65, а 15 пациентов старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении. Круг лиц, с которыми они контактировали - под наблюдением специалистов.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

00:00
00:00

Увы, от COVID-19 скончались за минувшие сутки два человека. Причиной смерти стало опасное заболевание, которое у 60-летнего и 70-летнего пациентов было обнаружено посмертно. В итоге за три с лишним месяца эпидемии в Пермском крае число жертв COVID-19 составило 68 человек. Еще 42 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

- За минувшие сутки из медучреждений Прикамья было выписано рекордное число пациентов: 193 человека, проходивших лечение от коронавируса, - сообщили в пермском краевом минздраве. - Общее число оправившихся от COVID-19 в регионе составило 1889.

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми в Богоявленском мужском монастыре выявили зараженных COVID-19

Его закрыли для служб и посещения (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пермском крае завершились поиски тела 13-летнего утонувшего ребенка
38-летний мужчина угрожал открыть газ и взорвать свой многоэтажный дом
«Приготовил коктейль с жидким азотом». В Пермском крае осудили фокусника, по вине которого девушка получила ожог пищевода
В Перми маме утонувшей в сауне девочки предъявили обвинение
В пермской больнице после ночного ДТП скончался 31-летний мотоциклист
В Перми в Богоявленском мужском монастыре выявили зараженных COVID-19
Тело пропавшего восемь месяцев назад мальчика обнаружили в Башкирии
«+68». В Роспотребнадзоре сообщили о количестве заболевших в Пермском крае за сутки
Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Перми
В Перми пьяный водитель, пытаясь скрыться от погони, провалился в огромную траншею
За сутки в Пермском крае выписали 193 пациента, проходивших лечение от COVID-19
Угнанный в Мотовилихинском районе Перми ВАЗ обнаружили в гаражном кооперативе
Появилось видео из бассейна, где утонула 6-летняя девочка
Закрытое заседание оперштаба: в Перми продлили режим самоизоляции
В двух районах Перми отключат холодную воду
«Пермская сетевая компания» проводит гидравлические испытания теплосетей в четырех районах Перми
В Пермском крае окончены поиски 33-летнего мужчины
«Пермская сетевая компания» смонтировала 140 метров новой теплосети на улице Солдатова
В Пермском крае из-за коронавируса закрыли отделения соцзащиты
Из интерната в Добрянском районе госпитализированы с коронавирусом 39 человек
Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Пермском крае
В Перми закрылась «Шоколадница»
В Перми 2-летний мальчик выпал из окна 5 этажа
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
В Пермском крае коронавирусом заболели еще 64 человек