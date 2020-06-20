«Хорошие люди поют хорошую песню». Известные пермяки под звуки белого рояля исполнили хит Аллы Пугачевой
В соцсетях появился добрый ролик с замечательным клипом на хит Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет». Добрую песню о счастье известная певица спела вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте еще в 1983 году. А сейчас его перепели известные пермяки: врачи, спортсмены, артисты, учителя.
Клип начинается с того, что на площадь перед Пермским театром оперы и балета грузчики выносят белый рояль. За него садится главный врач ГКБ № 4 Андрей Ронзин и начинает петь. Потом место за роялем занимает исполнительный директор «Театра-Театра» Анатолий Пичкалев, член союза художников России Татьяна Нечеухина...
В это время простые пермяки начинают делать добрые дела: накачанный байкер помогает женщине нести тяжелую сумку с продуктами, парень угощает собаку мороженым, водитель останавливает машину и снимает с дерева застрявшего котенка, прохожий покупает цветы и раздает их незнакомым девушкам, чтобы поднять настроение.
Еще в добром клипе снимались директор БК «Парма» Александр Башминов, самый сексуальный в России учитель английского языка Вячеслав Посох, чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Аполлинария Панфилова, директор пермского хореографического училища Дарья Соснина…
Известные пермяки перепели хит Пугачевой.
«Хорошие люди поют хорошую песню», «Какая замечательная песня, и какие замечательные пермяки», «Даже странно, что ни одного кандидата», - комментируют пост пользователи.
После эпидемии коронавируса, который более полугода свирепствует в мире, этот хит стал действительно звучать по-особенному.
ИСТОЧНИК KP.RU