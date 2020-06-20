«Хорошие люди поют хорошую песню». Известные пермяки под звуки белого рояля исполнили хит Аллы Пугачевой

В соцсетях появился добрый ролик с замечательным клипом на хит Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет». Добрую песню о счастье известная певица спела вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте еще в 1983 году. А сейчас его перепели известные пермяки: врачи, спортсмены, артисты, учителя.

Клип начинается с того, что на площадь перед Пермским театром оперы и балета грузчики выносят белый рояль. За него садится главный врач ГКБ № 4 Андрей Ронзин и начинает петь. Потом место за роялем занимает исполнительный директор «Театра-Театра» Анатолий Пичкалев, член союза художников России Татьяна Нечеухина...

В это время простые пермяки начинают делать добрые дела: накачанный байкер помогает женщине нести тяжелую сумку с продуктами, парень угощает собаку мороженым, водитель останавливает машину и снимает с дерева застрявшего котенка, прохожий покупает цветы и раздает их незнакомым девушкам, чтобы поднять настроение.

Еще в добром клипе снимались директор БК «Парма» Александр Башминов, самый сексуальный в России учитель английского языка Вячеслав Посох, чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Аполлинария Панфилова, директор пермского хореографического училища Дарья Соснина…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="212" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/786050" frameborder="0"></iframe> Известные пермяки перепели хит Пугачевой.

«Хорошие люди поют хорошую песню», «Какая замечательная песня, и какие замечательные пермяки», «Даже странно, что ни одного кандидата», - комментируют пост пользователи.

После эпидемии коронавируса, который более полугода свирепствует в мире, этот хит стал действительно звучать по-особенному.