2020-06-19T12:27:35+03:00
Туризм

«Ограничения снимаются». Куда пермяки могут улететь в отпуск

Рассказываем о том, какие рейсы открыты летом 2020 года и сколько стоят билеты
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пока на пляжах Краснодарского края пустовато.Пока на пляжах Краснодарского края пустовато.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Планы на летний отпуск у большинства пермяков сорвались. Вместо южных пляжей и далеких путешествий придется ограничить себя пребыванием на даче и надеяться, что нынешнее лето станет жарким не в пример прошлому.

Но если все-таки вы захотите вырваться из обыденности и отправиться куда-нибудь подальше, мы расскажем вам, куда можно поехать этим летом.

На курорты Кубани

С 21 июня в Краснодарском крае отменят карантин и снимут все ограничения на приезд отдыхающих. Начнут работать не только санатории, но и отели. Не потребуется и справка об отрицательном результате тестов на COVID-19. Поэтому курорты Кубани - сейчас самое подходящее место для пляжного отдыха.

Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Перми в Краснодар – по понедельникам и пятницам. Также самолеты этой авиакомпании летают в Ростов-на-Дону – по вторникам и субботам. Билеты в одну сторону начинаются от 3980 рублей.

А вот авиакомпания «ЮТэйр» отменила запланированные на июнь прямые рейсы из Перми в Краснодар и Анапу. Улететь туда можно будет только с июля. Полеты в Краснодар будут проходить по вторникам и субботам. Билеты стоят от 3985 рублей. Рейсы в Анапу - по вторникам, четвергам, субботам. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 4700 рублей.

Пока отправиться из Перми в Анапу можно только на самолетах авиакомпании «Победа». До 27 июня рейсы т три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. А с 30 июня к этим дням добавятся еще и понедельник с пятницей. Билеты в Анапу начинаются от 3 тысяч рублей, из Анапы – от 2499 рублей.

Также самолетами «Победы» сейчас можно улететь в Сочи. Рейсы ежедневные. Билеты в Сочи стоят от 3498 рублей, а обратно - от 2499 рублей.

В Минводы

Санатории Ставропольского края также начали принимать отдыхающих. Но для того, чтобы попасть в санаторий, кроме традиционной санаторно-курортной карты требуется еще и справка об отрицательном результате на COVID-19, а также справка об эпидемиологическом окружении.

При этом в одном номере может разместиться только одна семья или один человек. К примеру, двум подругам в одном номере жить нельзя. И на обеде сидеть можно только по одному человеку за столом.

Авиакомпания «Азимут» организует полеты в Минеральные Воды. Рейсы выполняются по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону - от 4880 рублей.

В Крым

Крымский санаторно-курортный комплекс готовится к открытию с 1 июля. Но уже сейчас самолеты авиакомпании «Северный ветер» летают в Симферополь по вторникам и субботам, а с июля будут еще и по пятницам, стоимость билетов – от 5616 рублей. Но на 26 июня рейс отменен.

«Уральские авиалинии» рейсы в Крым совершают по субботам. С июля самолеты будут отправляться в Симферополь еще и по средам и пятницам. Билеты в одну сторону стоят от 7811 рублей.

А самолеты авиакомпании «Red Wings» летают в Симферополь по четвергам и воскресеньям. Билеты - от 9100 рублей.

По историческим городам

Одно из наиболее популярных направлений для турпоездок – Санкт-Петербург. Ежедневно из Перми в северную столицу летают самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа». Билеты в одну сторону до Санкт-Петербурга на «Победе» от 2999 рублей, на «России» - от 5503 рублей.

Если же хочется чего-то более европейского, можно улететь на самолетах «ЮВТ аэро» до Калининграда. И бродить там по старым улицам прусского города. Рейсы из Перми проходят по средам и воскресеньям. Билеты в одну сторону начинаются от 6090 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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