«Внутри розовый и пахнет огурцом». Откуда в Пермь везут арбузы и безопасно ли их покупать

- Мааам, купи арбуз! - дети, увидев на рынке полосатого, всю дорогу до дома клянчили сладкую ягоду. Знаю, что ничего хорошего в это время в них нет, арбуз я им так и не купила. Но на следующий день под натиском трех маленьких «попрошаек» его купил папа.

- Хороший арбуз, из Казахстана, вкусный, сладкий, - рекламировала ему бахчевую ягоду продавец на мини-рынке на улице Островского.

Купить арбуз можно уже практически в каждом киоске. Цена за килограмм 50 рублей. Появились и первые дыни - «колхозницы», маленькие, размером с крупный апельсин, их продают по 150 рублей за килограмм.

Мягкая корка и розовая мякоть

Дома арбуз помыли, на вид мне он сразу не понравился, корка мягковатая, хвостик зеленый, а когда разрезали, внутри оказалась розовая мякоть с маленькими семечками. Запах почему-то был похож на огуречный. Арбуз был водянистым и малосладким. На тот, что мы едим в конце лета – этот арбуз совсем не похож.

Не опасно ли в июне покупать в Перми арбузы, мы спросили у Антона Лещева, кандидата сельскохозяйственных наук.

Сезон еще не начался

- Июнь - не время арбузов, - говорит Антон Лещев. - Плодоносить сейчас могут сверхранние сорта. На юге Казахстана уже могут созреть арбузы и дыни в открытом грунте. Другой вопрос, как они этого добились. Для получения ранней продукции используются ускоренные способы выращивания - это химические стимуляторы роста и удобрения. Причем дозы должны быть ударные.

Все, кто занимается выращиванием арбузов и дынь, используют удобрения, но здесь важна мера. Чтобы арбуз вырос быстрее, подкормка должна быть гораздо сильнее. Очень легко таким образом можно испортить урожай, если не соблюсти правила применения удобрении.

Когда это происходит, плоды становятся более водянистые, менее ароматные, они тяжелые, но невкусные. Урожайность растет, а вкусоароматические вещества не успевают распространятся на большой объем арбуза. Также за счет больших вложений в удобрения складывается и высокая цена на них в это время.

В магазинах арбуз тоже есть, но они дороже.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- Ранние арбузы могут быть опасны для человека? – спросили мы.

- Если производители применят запредельные дозы удобрений, такие арбузы действительно опасны для здоровья, ими можно отравиться, - предупреждает Антон Лещев. - Здесь, как говорят, если очень хочется, то можно, конечно, но осторожно.

- Как понять, что плод созрел?

- Нужно обратить внимание на состояние плода, есть признаки готовности урожая к уборке. У спелого арбуза должен быть сухой хвостик, так называемая плодоножка – это один из главных признаков. Корка должна быть твердой, крепкой. Лучше все-таки дождаться массового сезона бахчевых, где применение химических веществ умеренное. А это случится где-то в августе.

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