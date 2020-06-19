Виртуальные свечи, автокинотеатр и возложение венков - как отметят в Прикамье День памяти и скорби

«22 июня, ровно в четыре часа…» - слова этой песни памятны всем нам. Она напоминает о тех страшных годах, которые пришлось пережить нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам. И каждый год 22 июня мы вновь и вновь обращаемся в своей памяти к людям, которые дали нам возможность мирной жизни.

- При этом практически все памятные мероприятия, которые мы планируем провести 22 июня, будут проходить в режиме онлайн, - подчеркнул врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.- Основное для нас сейчас - безопасность людей, их здоровье.

«Свеча памяти»

- 22 июня - это дата очень значима для нас, - отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. - Каждый год в этот день проходят мемориальные и общественные мероприятия, и этот год не будет исключением, несмотря на изменения, вызванные эпидемиологической ситуацией. Не нужно забывать, что главное - это вспомнить в этот день о Великой войне, о цене, которую заплатила за Победу наша страна, рассказать о ней своим детям и внукам. Кроме того, можно принять участие в онлайн-акциях.

Вот и в этом году 22 июня, в четыре часа утра, спустя 79 лет после начала Великой Отечественной войны, в Перми состоится акция «Свеча памяти».

На эспланаде у монумента «Героям фронта и тыла» волонтеры Победы зажгут свечи, чтобы почтить память погибших героев. К акции присоединятся и жители других городов Прикамья. «Свечи памяти» будут зажжены на центральной площади в селе Коса, на площади Победы в Бардымском муниципальном округе, у памятника Солдату в селе Кочево, у мемориала Защитникам Отечества в ЗАТО Звездный, у мемориала «Великая Отечественная война» в селе Уинское, у мемориала павшим воинам в селе Березовка, у памятников войне в Красновишерске и селе Верх-Язьве, у мемориала в Чернушке.

Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь свою «Свечу памяти» можно вплоть до 22 июня на сайте Деньпамяти.рф. Уже сейчас жители Пермского края зажгли более тысячи свечей. Также на этом сайте можно узнать подробности о первых днях войны.

22 июня в 10.00 к мемориалу «Скорбящая» будут возложены цветы и венки. В течение дня, соблюдая правила самоизоляции, возложить цветы к монументам может каждый житель Пермского края. Но при этом необходимо быть в маске и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Минута молчания

Знаменитое обращение Молотова о нападении нацистской Германии на Советский Союз прозвучало в эфире всех радиостанций страны 22 июня 1941 года в 12.15 по московскому времени. В это же время 22 июня 2020 года вся страна замрет на минуту, чтобы почтить память погибших. Прервется теле- и радиовещание, на предприятиях, вокзалах, торговых центрах на минуту будет приостановлена работа. На минуту остановится и общественный транспорт. Автомобилистов тоже просят приостановить свое движение ради Минуты молчания.

Энциклопедии военных лет

Также 22 июня в Перми будут презентованы уникальные издания, приуроченные к Году памяти и славы.

- В этом году изданы две энциклопедии «Пермский край в годы Великой Отечественной войны», архив «Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов», а также иллюстрированная хроника «Пермский край в Великой Отечественной войне», - рассказал Вячеслав Торчинский. - В хронику вошло более 1000 уникальных фотографий, многие из которых ранее вообще не публиковались.

В библиотеке №1, расположенной в ДК имени Солдатова и переоборудованной в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» в модельную, состоится передача этих изданий в муниципальные библиотеки края, чтобы познакомиться с ними мог любой желающий.

Кино под открытым небом

Пожалуй, единственным массовым мероприятием этого дня, которое можно посетить вживую, станет акция «Великое кино Великой страны».

- Этот федеральный проект призван напомнить всем россиянам о цене Победы, которую заплатили советские люди в годы Великой Отечественной войны, - сообщил Вячеслав Торчинский. - Акция предполагает показ фильмов, снятых участниками и свидетелями войны.

22 июня в 20 часов на парковке перед ТЦ «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114) будет открыт автомобильный кинотеатр под открытым небом. Все желающие смогут приехать на своих машинах и бесплатно посмотреть знаменитую ленту Сергея Бондарчука «Судьба человека» (12+), снятую по одноименной повести Михаила Шолохова. А перед началом показа пермяки увидят короткометражный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека» (12+), в котором прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов.

Чтобы побывать на кинопросмотре, надо предварительно зарегистрироваться на сайте: https://crp-perm.timepad.ru/event/1334202/ и получить электронный билет. При этом лучше поспешить: открытый кинозал вмещает всего 500 автомобилей. От участия в мероприятии рекомендуется отказаться лицам старше 65 лет и лицам, находящимся в группе риска.