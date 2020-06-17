Дмитрий Махонин поручил обновить компьютеры в сельской школе

Пассажиры электричек Пермь - Чусовская, проезжая мимо станции Комарихинская, обычно лишь вскользь бросают взгляд на этот поселок. Некогда один из крупнейших леспромхоз сегодня стал обычным селом. Таких небольших населенных пунктов много в Пермском крае. Деревянные дома, огороды, мелкие магазинчики, где торгуют всем необходимым… Узкоколейку, которая связывала поселок с Верхнечусовскими Городками, закрыли несколько лет назад, и теперь их соединяет обычная межпоселковая грунтовка. За все время существования поселка в него не приезжал ни один руководитель краевого масштаба.

А 11 июня в Комарихинский приехал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он побывал в этом отдаленном поселке, чтобы изучить, как на деле работает программа комплексного развития региона, предполагающая, что доступ к социальной и транспортной инфраструктуре должен быть у всех жителей Прикамья, где бы они ни жили.

Нужная помощь - вовремя

В Комарихинском Дмитрий Махонин посетил новый ФАП, открывший двери для пациентов 30 апреля этого года. Его построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Появления нового ФАПа жители поселка ждали давно. Сейчас здесь работает процедурный кабинет, где можно поставить уколы и прививки, сдать анализы. Медики выявляют онкологию на ранних стадиях и наблюдают пациентов-сердечников. Для комарихинцев это означает, что нужную помощь они получат вовремя и развития опасной болезни удастся избежать.

Такой же ФАП скоро откроетсяи в соседних Селах. Новое здание строится на средства сельхозпредприятия «Ключи». Регулярно получая господдержку на развитие молочного животноводства, предприятие помогает развиваться и селу.

- Это очень просторное здание, которое позволит открыть в поселке физиотерапевтический кабинет, кабинет приема врача-стоматолога, кабинет акушера-гинеколога, - рассказала Елена Симакова, заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В. Г. Любимова».

Побывал глава региона и в Комарихинском детском саде, в который ходят 45 малышей. Сейчас, правда, из-за карантина группы пустуют. Зато можно, не боясь нарушить ограничительные меры, осмотреть здание. Во время экскурсии по детскому саду Дмитрий Махонин заметил подтеки на потолке. Заведующая подтвердила: есть проблемы с кровлей.

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов доложил, что по плану капитальный ремонт детсада должен состояться в следующем году.

- Ждать следующего года - слишком долго, - ответил Дмитрий Махонин. - Необходимо начать работы уже в этом году, чтобы быстрее решить проблему.

Глава региона предложил отремонтировать кровлю за счет средств программы развития территории после объединения «1 + 1» (когда на каждый сэкономленный при объединении рубль выплачивается рубль из краевого бюджета в течение трех лет).

А вот у сельской школы здание крепкое. Но вот оборудование устарело - установленным там компьютерам уже лет 15. Впрочем, дома у поселковых ребятишек зачастую и такой техники нет. Поэтому занимаются на компьютерах в школе они с удовольствием, рассказала директор школы Татьяна Веприкова.

Кстати, и результаты ГИА это подтверждают: за последние три года выпускники 9-х классов этой школы показывают высокие результаты по географии, биологии, а выпускники 11-х классов - по русскому языку и математике профильного уровня. Ежегодно средний балл по этим предметам превышает муниципальный и краевой показатель.

Дмитрий Махонин поручил Министерству образования проработать вопрос с поставкой в школу современных компьютеров.

- Надо посмотреть, чем мы можем помочь, - сказал он. - Все равно компьютеры надо обновлять, нужно, чтобы ребята занимались на новой технике.

В два раза быстрее

Комплексное развитие территорий региона, создание комфортных условий проживания во всех населенных пунктах Прикамья - одна из ключевых задач краевых властей. Поэтому во всех территориях Пермского края будут строить и библиотеки, и ФАПы, и современные дороги.

- Самое главное - не просто вписывать это в план, а добиваться строительства и введения в эксплуатацию этих объектов, - отметил Дмитрий Махонини и добавил, адресуясь к местным жителям: - Если что, обращайтесь напрямую, будем помогать.

Одним из примеров такого подхода к работе стала реконструкция дороги Чусовой - Калино-Верхнечусовские Городки. В этом году будет завершен ремонт оставшихся двух участков, и тогда жители Верхнечусовских Городков и близлежащих поселков, в том числе Комарихинского, смогут добираться до центра городского округа всего за час, а не за д ва, как это было еще пять лет назад.