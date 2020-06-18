2020-06-18T16:28:44+03:00
Общество

16-летний пермский кадет спас тонувшую в реке женщину

В МЧС собираются наградить героя
Анна Маркова
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Николай Цуканов воспитанник Пермского кадетского корпуса. Фото: ГУ МЧС России по Курской области.Николай Цуканов воспитанник Пермского кадетского корпуса. Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Трагедия едва не случилась в Курской области, откуда родом 16-летний Николай Цуканов. Кадет Пермского кадетского корпуса имени Героя России Ф. Кузьмина в жаркий день отдыхал с друзьями на реке Кривец.

На пляже было много людей, Николай заметил на середине реки женщину, которая начала уходить под воду.

- Я сразу же прыгнул с берега и поплыл к женщине, - вспоминает Николай. - Видимо, ей стало плохо, и она потеряла сознание. Перевернул ее на спину, обхватил за плечи и поплыл вместе с ней к берегу.

Вместе они преодолели около 25 метров. Уже на берегу к ним подоспели другие отдыхающие, женщине вызвали «скорую». Благодаря Коле с ней теперь все в порядке.

- Мне он вскользь рассказал про этот случай, когда пришел домой, - вспоминает мама храброго подростка. - Все подробности мы узнали только через несколько дней, когда родственница спасенной разместила в соцсетях пост со словами благодарности.

Николай - старший сын в многодетной семье Цукановых. Он гордость отца и первый помощник мамы, образец для своих двух младших сестер.

Николай Цуканов с мамой и сестрой. Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Николай Цуканов с мамой и сестрой. Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

- Не удивлен, - говорит командир взвода, воспитатель Пермского кадетского корпуса Владимир Ушаков. - Николай замечательный парень, добрый и отзывчивый, всегда приходит на помощь товарищам, к нему тянутся сверстники, он хорошо учится.

Кадеты немало времени уделяют физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности, все это пригодилось Николаю в экстремальной ситуации.

МЧС по Курской области будет ходатайствовать перед министром ведомства о награждении юного героя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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