2020-06-18T13:13:22+03:00
Общество

Лето в Перми: мини-батуты на эспланаде, прогулки вдоль Камы и фонтаны без музыки

Рассказываем, куда можно сходить в Перми с детьми или друзьями
Андрей МАТЛИН
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На эспланаде в Перми появилась новая игровая зона.На эспланаде в Перми появилась новая игровая зона.Фото: Василий Вахрин
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- А я на тех оранжевых буграх еще не прыгал!

- А это не опасно?

- Нет, они же резиновые!

Вот так я умею прыгать! Фото: Василий Вахрин

Вот так я умею прыгать!Фото: Василий Вахрин

В теплые дни на эспланаде немало народа – здесь открылась детская игровая зона. Родители стоят в сторонке и наблюдают, как радостная малышня преодолевает разноцветные бугристые полосы препятствий с эластичным покрытием.

На таком мягком бугре можно и поспать. Фото: Василий Вахрин

На таком мягком бугре можно и поспать.Фото: Василий Вахрин

Понравились детям и другие тренажеры:

Смотрите, как я верчусь! Фото: Василий Вахрин

Смотрите, как я верчусь!Фото: Василий Вахрин

- Смотрите, как я кручусь без остановки! – объявляет девочка, улегшись грудью на вертящуюся скамейку-карусель.

Глядите, как мы на батуте прыгаем! Фото: Василий Вахрин

Глядите, как мы на батуте прыгаем!Фото: Василий Вахрин

- Глядите, как мы на мини-батуте прыгаем!

Освоить уличные аттракционы пытаются и взрослые. Это место для отдыха и развлечений открыли буквально на этой неделе.

На мини-батуте можно и полежать. Фото: Василий Вахрин

На мини-батуте можно и полежать.Фото: Василий Вахрин

Детские площадки на набережной пока закрыты

Постепенно открывают в городе доступ и к другим местам отдыха. Правда, с некоторыми ограничениями.

По набережной Камы теперь можно прогуляться. Фото: Василий Вахрин

По набережной Камы теперь можно прогуляться.Фото: Василий Вахрин

- Горожане теперь могут гулять на набережной Камы, - рассказали в администрации Перми. - Но вот детские игровые площадки здесь пока закрыты. В комнате матери и ребенка может находиться только кто-то один из родителей, а после их посещения ее дезинфицируют. Регулярно будем обрабатывать спортивные площадки, скамейки, туалеты, тротуарную плитку. Горожан и гостей города просим не забывать про маски и соблюдать дистанцию в полтора метра.

На набережной в эти выходные откроются мини-кафе и ларьки. Но работать им разрешили пока только на вынос - посидеть возле них под тентом не удастся.

Фонтаны будут дезинфицировать

В городе начали оживать и фонтаны. Правда, светомузыкальных представлений пока не будет - власти опасаются скопления зрителей-слушателей.

Фонтаны пока будут "безмолвными", без музыки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фонтаны пока будут "безмолвными", без музыки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На эспланаде уже заработал один из фонтанов, а вечером в пятницу забьют струи в том, который ближе к Театру-Театру.

- В выходные планируем запустить и другие городские фонтаны – на Тихом Компросе, у ДК имени Солдатова, в скверах имени Дзержинского и Землячки, в парке имени Чехова. Чуть позже включим и остальные фонтаны.

В какое время суток фонтаны будут освежать воздух и радовать горожан?

- В будние дни, начиная со вторника, они будут работать с полудня до полуночи, в выходные дни и праздники – с 9 утра до часу ночи, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», - Правда, по понедельникам их будут включать только вечером – с 18.00, днем их будут осматривать и дезинфицировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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