2020-06-18T09:18:57+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Ростелеком» отвечает на родительские вопросы

Сервисы компании помогут обеспечить безопасность детей
Ксения ОГАРЕВА
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Фото: Евгений ЛобановФото: Евгений Лобанов
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Летние каникулы, которых так долго ждали и дети, и взрослые, не оправдали ожиданий. Из-за коронавируса загородные лагеря не смогли открыться, и школьники, которых не отправили «к бабушке в деревню», вынуждены проводить время в городе.

Где они? С кем они? Чем занимаются?– ответы на эти вопросы волнуют пап и мам. Помочь им может компания «Ростелеком». Как? Об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной летним сервисам от «Ростелекома».

- После перехода на удаленный режим работы, интернет понадобился практически всем жителям края и во всех, даже самых удаленных местах, - рассказала Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Если раньше, когда мы приезжали на дачу только в выходные, там интернет нам особенно был не нужен. Теперь же необходимость оставаться на связи в любом месте, в том числе и за городом, привела к резкому росту использования мобильного интернета.

По словам Анны Сюзевой, трафик «Ростелекома» вырос в два раза по сравнению с 2019 годом, особенно это было заметно в апреле и мае.

- Но, несмотря на то, что нагрузка на сеть возросла, на качестве связи это не сказалось, - отметила Анна Сюзева. – Были проведены работы по расширению сети.

Фото: Евгений Лобанов

Фото: Евгений Лобанов

Дистанционное обучение школьников потребовало высокой скорости интернета. Поэтому компания ведет строительство оптоволоконных сетей до коттеджных поселков и небольших населенных пунктов. В первом полугодии этого года уже до 20 коттеджных поселков были подключены к интернету. До конца года качественная связь появится еще в 40 населенных пунктах.

Быстрый интернет даёт много возможностей для всей семьи. Вот тут и возникают вопросы: «А что именно смотрит во всемирной сети ваш ребенок, находясь на каникулах? Не заходит ли он на «сайты для взрослых»? Или не смотрит ли непредназначенные для детей телепередачи?».

Решить эту проблему помогает сервис «Родительский контроль», который может оградить детей от нежелательного контента. С помощью сервиса можно настроить фильтры на сайты, которые ему разрешено или запрещено посещать..

Еще можно всегда быть спокойным за свое чадо с помощью сервиса «Видеонаблюдение». Камера позволит вам видеть все, что происходит у вас дома или на даче. Вы будете знать, чем занимается ваш ребенок, а также обеспечит безопасность вашей территории. С начала этого года спрос на эту услугу у населения вырос на 40%.

Дополнительную безопасность может обеспечить система «Умный дом», включающая датчики дыма, протечки, открытия и закрытия дверей.

- Приложением «Умный дом» можно пользоваться, находясь в любой точке мира, - рассказала Юлия Наузурбаева, директор проектно-продуктового офиса «Ростелеком». – Если вас нет дома, а, допустим, входная дверь открылась, вам сразу придет уведомление на телефон.

А недавно появился новый сервис «Умный домофон», который также обеспечивает безопасность ребенка. Он позволяет видеть, когда дети вернулись домой и открыть им дверь, если потерялись ключи. Эта услуга стала очень популярна у пермяков. Потребность в ней с начала 2020 года выросла на 85%

Проблему же: «Чем развлечь ребенка на каникулах?» - решит Wink - интерактивное телевидение «Ростелекома», которое объединило все самое лучшее от цифрового телевидения, онлайн-кинотеатра и образовательных сервисов. Коллекция Wink состоит из 50 тысяч кинофильмов, мультфильмов, сериалов, школьных программ. Причем под одним аккаунтом можно смотреть программы Wink на пяти экранах одновременно

- Этот сервис предлагает большое количество аудио-книг, которые могут помочь при подготовке выпускников к ЕГЭ, В целом же использование этой платформы у пермяков с начала года выросла на 26%- отметила Юлия Наузурбаева. – Образовательные программы находятся в специальном разделе «Лицей».

И еще один плюс Wink – при подключении к нему не тратится мобильный интернет из абонентского пакета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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