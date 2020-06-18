«Начал убегать, его догнали и зарезали». Подробности убийства 22-летнего парня в Мотовилихинском районе Перми

- Его мама недавно была на опознании, - рассказывает родственница убитого Алексея. - Что конкретно произошло, пока не известно. Знаю, что Леша отдыхал в компании ровесников, началась драка, его избили, он начал убегать, его догнали и зарезали.

Напомним, в 6 утра в Мотовилихинском районе города очевидец обнаружил труп молодого человека.

- Утром я гулял с собакой и увидел на аллее у школы №116 у лавочки лужу крови, и криминалисты работали, - рассказал очевидец. - С этого места следы крови вели к дому № 17 на улице Дружбы. Там между автомобилями лежал мужчина. Полицейский ходил по парку искал нож.

Труп молодого человека ранним утром обнаружил прохожий в Мотовилихинском районе города. Фото предоставлено очевидцем

- Ему было 22, - продолжает родственница. - Последнее время мы с ним редко общались. Но слышала, что у него появилась девушка, и она не так давно вернулась из мест лишения свободы, может, это как-то связано с преступлением.

Алексей родом из села Сива. Какое-то время он работал в Перми охранником, но потом, по некоторым обстоятельствам, ему пришлось вернуться в родное село.

-У нас в селе работы практически нет, - продолжает родственница убитого. - Иногда он шабашил. Недавно ему снова предложили работу охранником в Перми, вот он и уехал. Алексей был старшим сыном в большой семье. У его мамы осталось пятеро детей.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и задержали подозреваемого. В ближайшее время следователи раскроют некоторые обстоятельства произошедшего.

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