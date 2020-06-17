Коронавирус в Перми, последние новости на 18 июня 2020 года: в городе открывают набережную и запускают фонтаны

По новым данным, опубликованным Роспотребнадзором, число заболевших коронавирусом в Пермском крае на 18 июня 2020 года составило 2872 человека. За минувшие сутки в регионе выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.

Из 65 новых инфицированных - 18 мужчин, 38 женщин, 9 детей. Младше 45 лет – 20 человек, еще 20 - в возрасте от 45 до 65, 16 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

Девять детей, которым был поставлен диагноз COVID-19 накануне, заразились от близкого окружения: родителей, бабушек и дедушек (из девяти случаев, семь заболели именно так, у других двух детей контакт не установлен).

Летальные исходы случились у пациентов 81 и 58 лет. Диагноз COVID-19 был у них обнаружен посмертно. В итоге число жертв опасной инфекции в регионе на сегодня - 57. Еще 40 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

Вечером 17 июня краевой минздрав сообщил, что COVID-19 был выявлен у пяти сотрудников родильного дома ГКБ им. Тверье. Роддом сейчас закрыт на прием и выписку. На обсервации под наблюдением медицинских работников там остались 20 пациентов и 94 контактных сотрудника. Пациенты, которые нуждаются в оказании медицинской помощи, будут перемаршрутизированы в другие лечебные учреждения Перми.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Накануне глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил в своем Instagram об открытии для посетителей набережной Камы. Эпидемиологи разрешили сделать это при условии, что будут соблюдаться все меры предосторожности. Набережная откроется 18 июня, на ней будут работать кафе в режиме на вынос, туалеты, но детские площадки по-прежнему будут закрыты.

Заработают в Перми и фонтаны. Первыми запустят те, что на площади перед Театром-Театром и перед зданием Законодательного собрания. Однако, чтобы не допускать массового скопления людей, светомузыкальные вечерние представления проводиться пока не будут. Постепенно начнут работать и другие фонтаны города.

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