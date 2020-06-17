10-летнего мальчика, который в Прикамье 4 дня блуждал по тайге, выписали из больницы

Из Пермской краевой больницы 17 июня выписали 10-летнего Костю Лунегова. В начале июня за судьбу мальчика, который заблудился в лесу переживал весь Пермский край.

Костя живет в маленьком селе Лель, которое окружено труднопроходимыми лесами и топкими болотами. Ребенка искали около 300 человек: спасатели, МЧС, полиция, следственный комитет, волонтеры. Его искали с вертолета, самолета и применением квадрокоптеров, а через трое суток ребенок сам вышел к соседней деревне, в 40 километрах от дома.

После счастливого спасения Косте пришлось 10 дней провести в больнице. Мальчик был в ссадинах, царапинах, покусан клещами и обезвожен.

Сегодня он наконец-то поедет домой, встречать его приехали мама и папа, а еще полицейские, которые принимали участие в его поисках.

Мама Кости, Наталья Лунегова, поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках ее сына. Фото: администрация Перми.

Мама Кости поблагодарила всех, кто принимал участие в его поисках.

- Я не верила в то, что он не найдется, - говорит Наталья Лунегова, мама Кости. - Всегда нужно надеяться на лучшее и не сдаваться.

Полицейские спросили мальчика:

- Почему ты бросил свой велосипед?

- Он застрял в грязи, поэтому дальше пришлось идти пешком, - сказал мальчик. - Мне было страшно, и я был очень рад, что меня нашли.

А еще Костя очень хочет стать суворовцем. Такая возможность ему будет предоставлена. В ближайшие выходные он вместе с мамой поедет в ЗАТО Звездный на экскурсию в Суворовское училище, затем нужно будет подать документы на поступление и пройти вступительные испытания.

"Укрывался мхом и пил воду из речек", - мальчик, потерявшийся в глухой тайге, нашелся 00:00 00:00

После блужданий в лесу Косте Лунегову пришлось провести 10 дней в больнице. Фото:Гу МВД по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Следы медведя возле велосипеда». В Пермском крае всю ночь продолжались поиски пропавшего 10-летнего мальчика

Район поиска значительно увеличили (подробнее…)

«Часть групп с поиска пришлось снять». В Прикамье четвертые сутки продолжаются поиски 10-летнего мальчика

Волонтеры обращаются к пермякам с просьбой о помощи (подробнее…)

Лес! Тайга! Срочно нужны волонтеры для поисков 10-летнего мальчика, пропавшего на севере Прикамья

До места ехать долго, время идет (подробнее...)

В Пермском крае сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Ребенка ищут в тайге и на болотах (подробнее...)

«Нашли велосипед». Подробности с места поисков 10-летнего мальчика, пропавшего в Прикамье

Ребенка ищут уже сутки (подробнее...)