«Ем сладкие пирожки и не вспоминаю о съемках «Матильды». Прима-балерина Дарья Тихонова рассказала, чем занимается на самоизоляции

Балерину Дарью Тихонову до сих пор вспоминают пермские любители балета. Солистка Пермского оперного театра в конце прошлогоднего сезона переехала во Владивосток, где решила продолжить карьеру на Приморской сцене Мариинского театра.

Балерина танцует теперь на Приморской сцене Мариинки. Фото: архив героини публикации.

Помнят ее и киноманы: в 2014 году, тогда еще ученица Пермского хореографического училища, она участвовала в съемках нашумевшего фильма «Матильда» - крутила на сцене знаменитые 38 фуэте за Матильду Кшесинскую, дублируя актрису Михалину Ольшанску.

Снимок из фотоархива балерины. Фото: страница в Instagram героини публикации.

Мы решили расспросить балерину, как складывается ее судьба, чем она занимается в период самоизоляции, пока театральные сцены пустуют без зрителей. Оказалось, что пандемию она пережидает в родной Казани. Дарья согласилась ответить на несколько вопросов, но поставила условие: ни слова про личную жизнь (свой переезд из Перми она в свое время объясняла так: «Встретила любимого человека, который работает в Мариинском театре»).

Дарья Тихонова на сцене Пермского оперного театра. Фото: личный архив героини публикации.

- Мне безумно приятно, что пермяки меня до сих пор помнят и любят, - призналась Дарья Тихонова. - Эта любовь взаимна.

- Как вы переносите режим самоизоляции, чем занимаетесь?

- В мае у меня был отпуск. Наконец появилась прекрасная возможность уехать в мой родной город - Казань, чтобы увидеться с родными. В самое непростое время я была с семьей, и даже не особо заметила самоизоляционный режим. Совсем скоро я начну вновь возвращаться в рабочую форму, поскольку Мариинский театр один из первых откроет свои двери для зрителей. За это время у меня появилось много новых планов, идей и даже знакомств. Нам всем иногда нужны паузы.

В родной Казани на Дворцовой площади. Фото: страница в Instagram героини публикации.

- Есть такой миф, что люди балета общаются в основном друг с другом…

- В основном так оно и есть. Балетные действительно в основном дружат и общаются со своими коллегами. Что же касается меня, то мне, напротив, всегда было интересно общаться с людьми из иных профессий.

- Дарья, вы сказали про новые идеи и планы. А можете хоть слегка приоткрыть завесу?

- Поскольку наша прекрасная профессия не вечна, я считаю, что нужно уже сейчас задумываться о том времени, когда придется из нее уйти. Пока что, это только наброски. Но, тем не менее, это те наброски, которые хочется развить в проекты. По-возможности, в ближайшие годы.

- А хотя бы про один маленький «набросочек» что-то можно сказать?

- Пока что про это рано говорить.

- Был какой-то случай во время съемок "Матильды", который до сих пор вспоминается?

- С премьеры фильма прошло уже много времени. Я не цепляюсь за это время, хотя и ценю его. Знаете, для меня имеет смысл всегда смотреть вперед, не оборачиваясь назад.

Фото: архив героини публикации.

- Как во время самоизоляции поддерживаете форму, гимнастику по утрам делаете?

- Вы знаете, даже во время отпуска я обычно не занимаюсь гимнастикой, хотя предпочитаю активный отдых. Много гуляю, выезжаю на природу. Однако в этот затяжной для артиста период мне действительно пришлось делать некоторые упражнения, чтобы в мышцах оставался хоть какой-то тонус.

Дома так все вкусно! Фото: страница в Instagram героини публикации.

- Дарья, вы как-то в интервью рассказали, что любите и умеете готовить. Хотя существует представление, что представительницы вашей профессии чуть ли не вообще могут обходиться без еды.

- Да, я действительно умею готовить! Особенно люблю это делать для родных людей. Это доставляет особое удовольствие. Я обожаю пасту! Мне удалось «отточить» один рецепт, и теперь это одно из моих фирменных блюд. Еще люблю печь пироги, в основном, сладкие. Что касается того, что мы можем обходиться без еды, то это неправда. Скорее, зачастую мы не успеваем поесть, так как не всегда бывает на это время, пока ты в зале. Лично я не могу не есть - однажды я даже упала в обморок, потому что не поела. Поэтому я ни в чем себя не ограничиваю.

- А как тогда удается сохранять фигуру? Есть какие-то секреты? Многие женщины, наверное, хотели бы ни в чем себе не отказывать и быть стройными...

- Главный мой секрет - мои родители! За мой внешний вид спасибо им и только им! Мне просто повезло, что у меня такая конституция.

- Дарья, что бы вы хотели пожелать пермским зрителям?

- Получения эстетического и эмоционального удовлетворения от просмотра спектаклей. И, конечно, побольше хороших артистов.

Балерина Тихонова в черно-белых тонах. Фото: личный архив героини публикации.

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