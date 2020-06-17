«Через месяц ему бы исполнилось 14». В Пермском крае утонул ребенок

Трагедия произошла в понедельник, 15 июня, на реке Колва в городе Чердынь.

- Днем сын купался на реке с четырьмя друзьями, - рассказывает «КП» отец погибшего мальчика Иван. - В какой-то момент его подхватило течением и он начал тонуть. В том месте коса. Видимо, он в нее и попал, нахлебался воды и утонул. Ребята побежали в полицию и все рассказали. Потом только сообщили нам.

Отец тут же ринулся к реке, но прошло уже слишком много времени. Сейчас тело мальчика ищут местные жители.

- У нас четыре лодки, крюки-кошки, - рассказывает Иван. - Один день нам помогали водолазы. Сейчас ищем своими силами. Тело могло унести по течению, но, может, оно недалеко от места, где он утонул.

Мужчина добавил, что не отказался бы от помощи неравнодушных жителей края со спецснаряжением. Всех, кто хочет помочь принять участие в поисках, просят писать на страницу в соцсетях.

Через месяц погибшему мальчику исолнилось бы 14 лет.

- Место, где ребята купались, опасно из-за рельефа дна, - сообщает Прокуратура Пермского края. - В ходе проведения надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка полноты реализации полномочий органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органами местного самоуправления, полиции.

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