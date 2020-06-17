2020-06-17T10:43:26+03:00
Общество

«Диск Луны закроет часть Солнца». Когда и как пермякам наблюдать частное солнечное затмение 21 июня

Об этом рассказали специалисты пермского планетария
Алена ОВЧИННИКОВА
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На широтах Перми и Пермского края Луна закроет 20% диска Солнца, но даже и это затмение наблюдать будет очень интересно.На широтах Перми и Пермского края Луна закроет 20% диска Солнца, но даже и это затмение наблюдать будет очень интересно.Фото: Александр КАТЕРУША
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21 июня жители Земли смогут стать свидетелями достаточно редкого небесного события - кольцеобразного солнечного затмения. Луна закроет своим диском почти все Солнце. Закрыто будет 99% солнечного диска, останется видно лишь небольшое кольцо вокруг Луны.

- Во всей красе это затмение можно будет наблюдать только на небольшой полоске земли, которая будет проходить через Восточную Африку, Южную Азию и центр Китая, - пояснил специалист пермского планетария Иван Трапезников. – Для тех, кто будет находиться севернее и южнее этой полосы, Луна закроет лишь часть солнечного диска. На широтах Перми и Пермского края Луна закроет 20% диска Солнца. Но даже и это затмение наблюдать будет очень интересно.

Начнется оно 21 июня в 10.50 (по местному времени) и продлится до 11.58. За это время Луна пройдет по южной части Солнца. Наблюдать затмение можно будет в течение всего часа, но наибольшее покрытие диска Солнца будет происходить в 11.25.

Смотреть на Солнце невооруженным взглядом очень опасно, можно получить ожог сетчатки глаза. В пермском планетарии рассказали, что для наблюдения можно использовать специальные средства: если смотреть на затмение через телескоп, то нужно установить на окуляр специальный фильтр.

У кого телескопа нет, тот может воспользоваться биноклем, но фильтр для этого нужно изготовить самостоятельно: для этого подойдет сильно закопченное стекло. Это старый способ, который используют достаточно давно. Коптят стекло над свечкой, чтобы оно было плотно покрыто копотью. Такое стекло пропускает лишь малую часть солнечного света. Этого достаточно, чтобы рассмотреть солнечное затмение, но недостаточно, чтобы навредить нашему глазу.

Еще в магазинах продаются специальные пленки для наблюдения солнечных затмений. Они полупрозрачные и отражают часть солнечного света. А вот использовать для наблюдения затмения солнечные очки - опасно, они не предназначены для того, чтобы смотреть через них на солнце.

К большому сожалению, 21 июня пермский планетарий еще не возобновит свою деятельность и не сможет участвовать в проведении наблюдения этого небесного явления на смотровой площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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