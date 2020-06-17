2020-06-17T10:50:47+03:00
Происшествия

В Перми совершил аварийную посадку самолет, прилетевший из Москвы

На борту судна обнаружена неисправность
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Самолет приземлился в пермском аэропорту по расписаниюСамолет приземлился в пермском аэропорту по расписаниюФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Пассажирский самолет SSJ100, выполнявший рейс по маршруту Москва - Пермь, в 11.24 по пермскому времени совершил аварийную посадку в аэропорту «Большое Савино». Причиной стала неисправность на борту самолета.

- Неисправность была незначительной, самолет сел благополучно, - рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь пермского аэропорта Евгений Кузнецов. - Люди не пострадали. Помощи оперативных служб не понадобилось.

Пока самолет находился в аэропорту, технические службы устранили неисправность, и в 12.20 - по расписанию - Superjet вылетел обратно в Москву с пассажирами на борту.

Маршрут самолета. Скрин: flightradar24.com

Маршрут самолета. Скрин: flightradar24.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рейс Москва-Пермь подал в воздухе сигнал ЧС

Через полчаса должна состояться посадка (Подробнее...)

«На борту бомба». Из-за очередного сообщения о минировании в Перми экстренно сел самолет из Москвы

Неизвестные сообщили о том, что в салоне бомба (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ночь на 17 июня с Камского моста упал мужчина
В Перми начнут работать фонтаны
В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли 6 человек
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели еще 67 человек
В Перми на Каме всплыл труп мужчины
Стало известно, когда откроют набережную в Перми
В Пермском крае в ДТП погиб 24-летний водитель
Декларация в мобильном: клиенты Райффайзенбанка из малого и микро бизнеса могут формировать отчетность в приложении
Парад Победы-2020 в Перми состоится
В Пермском крае ожидается самая холодная ночь на этой неделе
В Пермском крае еще 70 человек вылечились от коронавируса
В Пермском крае иномарка протаранила автобус, есть пострадавшие
В Пермском крае в реке утонул ребенок
"Прошу, помогите мне найти сына!" В Перми разыскивают молодого человека, который поехал ремонтировать машину и пропал
В Прикамье девушка утонула на глазах друзей
В Перми закроют перекресток улиц Революции и Куйбышева
Из-за коронавируса в Перми закрыли роддом
В Перми разрешили посещать кладбища
В Перми скончался известный артист Валерий Серегин
В Перми сотрудники ФСБ выезжали в частный дом, где произошел взрыв
В Перми запущены новые автобусные маршруты
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как избежать перегрева и солнечного удара у детей
АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)
Глава Пермского края предложил жителям присоединиться к Манифесту общественного согласия
22 июня вся Россия замолчит на минуту
Клиенты Райффайзенбанка смогут увидеть полные реквизиты карты в мобильном приложении
Торговый дом ПЗСП предоставляет скидку на газобетонные блоки
Дмитрий Махонин заявился на выборы губернатора Прикамья в качестве самовыдвиженца