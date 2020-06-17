В Перми совершил аварийную посадку самолет, прилетевший из Москвы

Пассажирский самолет SSJ100, выполнявший рейс по маршруту Москва - Пермь, в 11.24 по пермскому времени совершил аварийную посадку в аэропорту «Большое Савино». Причиной стала неисправность на борту самолета.

- Неисправность была незначительной, самолет сел благополучно, - рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь пермского аэропорта Евгений Кузнецов. - Люди не пострадали. Помощи оперативных служб не понадобилось.

Пока самолет находился в аэропорту, технические службы устранили неисправность, и в 12.20 - по расписанию - Superjet вылетел обратно в Москву с пассажирами на борту.

Маршрут самолета. Скрин: flightradar24.com

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