Коронавирус в Перми, последние новости на 17 июня 2020 года: в одно из отделений роддома занесли коронавирус

Роддом при пермской городской больнице имени М.А. Тверье – бывшей МСЧ №9 – закрылся на карантин из-за коронавируса. Как сообщили в медицинском учреждении, с 16 июня прекращен прием пациентов в роддом в связи с заносом коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 17 июня, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2805. За прошедшие сутки в Пермском крае выявили 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Напомним, 15 июня на заседании оперативного штаба обсудили текущую ситуацию с коронавирусом. Власти посчитали, что текущая эпидемическая ситуация в регионе не позволяет перейти на второй этап ограничительных мер и режим самоизоляции продлили до 23 июня.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии 00:00 00:00

Все же власти приняли ряд ослаблений режима: жителям региона разрешили посещать кладбища, а также возобновятся плановые приемы в детских и взрослых поликлиниках.

Общая информация по коронавирусу в регионе:

Фото: covid19_permkrai

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