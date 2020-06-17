2020-06-16T22:45:27+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 17 июня 2020 года: в одно из отделений роддома занесли коронавирус

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 17 июня 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
Поделиться:
По данным на утро 17 июня, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2805. Фото: Министерство здравоохранения Пермского краяПо данным на утро 17 июня, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2805. Фото: Министерство здравоохранения Пермского края
Изменить размер текста:

Роддом при пермской городской больнице имени М.А. Тверье – бывшей МСЧ №9 – закрылся на карантин из-за коронавируса. Как сообщили в медицинском учреждении, с 16 июня прекращен прием пациентов в роддом в связи с заносом коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 17 июня, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2805. За прошедшие сутки в Пермском крае выявили 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Напомним, 15 июня на заседании оперативного штаба обсудили текущую ситуацию с коронавирусом. Власти посчитали, что текущая эпидемическая ситуация в регионе не позволяет перейти на второй этап ограничительных мер и режим самоизоляции продлили до 23 июня.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии

00:00
00:00

Все же власти приняли ряд ослаблений режима: жителям региона разрешили посещать кладбища, а также возобновятся плановые приемы в детских и взрослых поликлиниках.

Общая информация по коронавирусу в регионе:

Фото: covid19_permkrai

Фото: covid19_permkrai

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Перми откроют поликлиники

Названа дата начала приема узких специалистов (подробнее...)

В Перми разрешили посещать кладбища

Даже возобновили автобусный маршрут (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
"Прошу, помогите мне найти сына!" В Перми разыскивают молодого человека, который поехал ремонтировать машину и пропал
В Прикамье девушка утонула на глазах друзей
В Перми закроют перекресток улиц Революции и Куйбышева
Из-за коронавируса в Перми закрыли роддом
В Перми разрешили посещать кладбища
В Перми скончался известный артист Валерий Серегин
В Перми сотрудники ФСБ выезжали в частный дом, где произошел взрыв
В Перми запущены новые автобусные маршруты
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как избежать перегрева и солнечного удара у детей
АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)
Глава Пермского края предложил жителям присоединиться к Манифесту общественного согласия
22 июня вся Россия замолчит на минуту
Клиенты Райффайзенбанка смогут увидеть полные реквизиты карты в мобильном приложении
Торговый дом ПЗСП предоставляет скидку на газобетонные блоки
Дмитрий Махонин заявился на выборы губернатора Прикамья в качестве самовыдвиженца