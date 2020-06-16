Коронавирус в Перми, последние новости на 17 июня 2020 года: пермякам разрешили посещение кладбищ

На 17 июня 2020 года общее число людей, инфицированных коронавирусом, в Пермском крае достигло 2805. Накануне было выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Выздоровело 43 человека, таким образом общее количество выздоровевших на 17 июня составило 1586 человек. На карантине остаются 2626 человек.

На оперативном штабе было решено, что с 17 июня жителям Перми разрешат посещать кладбища. С этого же дня возобновит работу автобусный маршрут №46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище».

- На линии будут работать 5 автобусов, интервал движения составит от 10 до 20 минут, - рассказали в администрации Перми. - Первое отправление от Театра-Театра - в 8.32, последний рейс отправляется от этой остановки в 18.32. В дальнейшем, исходя из показателей пассажиропотока, расписание будет корректироваться. Рейсы будут осуществляться и в будни, и в выходные.

Напомним, ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции посещать кладбища можно было только для похорон. Сейчас после того, как прошли Радоница и Троица, массового скопления людей на кладбищах не ожидается. Доступ на кладбища для посещения родственных могил возобновлен. В Указ губернатора внесены изменения о снятии ограничений на посещение кладбищ.

Также ожидается, что вскоре в Перми откроется для прогулок набережная Камы.