Как пермякам вернуть деньги за «невозвратные авиабилеты»

Пермяки стали чаще обращаться в Роспотребнадзор с вопросами о возврате денег за так называемые «невозвратные авиабилеты». Можно ли вернуть потраченные деньги, если перелет не состоялся рассказали специалисты ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора по Пермскому краю объясняют, что сумма, которую можно вернуть за билет, зависит от того, с каким условием был заключен договор: с условием о возврате провозной платы при расторжении договора или с условием о невозврате провозной платы при его расторжении.

Если пассажир отказывается от перелета по «невозвратному билету» стоимость авиабилетов не возвращается, (п. 4 ч. 1 ст. 108 Воздушного кодекса РФ).

Исключением из правил может быть «вынужденный отказ пассажира», например, отмена или задержка рейса, изменение перевозчиком маршрута, выполнение рейса не по расписанию, болезнь пассажира или члена его семьи либо близкого родственника и другие обстоятельства, признанные перевозчиком вынужденным отказом. Об этом гласит часть 2 статьи 108 Воздушного Кодекса Российской Федерации, пункт 227 Общих правил воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82)

То есть полную сумму за авиаперелет, пассажиры, купившие «невозвратные билеты», смогут вернуть только в случае вынужденного отказа.

- В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, пермяки решают отказаться от перелета, для чего обращаются к авиакомпании с требованием вернуть деньги, - рассказали специалисты в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. - В этом случае мы рекомендуем при обращении к авиаперевозчику с требованием о расторжении договора и возврате денежных средств за билет при «невозвратном» тарифе ссылаться на ч.1 ст. 451 Гражданского кодекса РФ. Эта статья говорит о том, что существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если другое не предусмотрено договором или не вытекает из него.

Если стороны не смогли договориться, то в соответствии с ч. 2 ст. 451 Гражданского кодекса РФ, договор может быть расторгнут.

Если авиакомпания отказывается возвращать деньги пассажиру при «невозвратном билете», в том числе в полном объеме, пассажиру придется обратиться в суд.