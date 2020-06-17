«Чистомэн на вишневой девятке». Пермяк колесит по Пермскому краю и избавляет регион от мусора

32-летний пермяк Сергей Сюзев вот уже несколько лет борется за чистоту родного города. Пользователи соцсетей нарекли молодого человека Чистомэном на вишневой «девятке». Но самому мужчине это прозвище не очень нравится.

- Впервые так назвали парня из Челябинска, - рассказывает Сергей. - Который тоже борется за чистоту города. Вот и меня по аналогии стали так называть. Но мне не нравится это прозвище. Всегда говорю, что я не супер-герой, никакой не «мэн», а простой пермяк.

Сергей объясняет, что борется больше не с мусором, а с отношением людей к мусору.

Уборка на территория пермского предприятия. Было - стало. Фото Сергея Сюзева

- Через личный пример я хочу показать, что самый простой человек на самой простой машине может сделать свой город лучше, - говорит Сергей. - Для этого не надо быть семи пядей во лбу. Просто берешь и делаешь.

Вывоз сваленных деревьев в одном из дворов в Пермском крае. Было - стало. Фото Сергея Сюзева

По опыту уборок Сергей пришел к выводу, что самое грязное место Перми — берег Камы в районе улицы 1905 года.

- Там я провел более 60 уборок, а мусор все не кончается, - вспоминает Сергей. - Еще очень грязный лог между Рабочим поселком и Костарево.

Уборка мусора в одном из дворов Перми. Было - стало. Фото Сергея Сюзева

Благодаря усилиям Сергея за несколько лет удалось ликвидировать больше 200 крупных и средних свалок.

- Как в черте города, так и за его пределами. За три года я впервые смог добиться такого количества уничтоженных свалок. Это я считаю своим главным достижением, - говорит Сергей. - Некоторым свалкам было по 20 лет, и никто ничего не мог с ними сделать. А я смог.

Уборка мусорных контейнеров в Прикамье. Было - стало. Фото Сергея Сюзева

Последний год Сергей борется за чистоту не только в Перми но и в городах всего Пермского края.

- Мне удалось выйти на региональный уровень и решать проблемы в таких городах как Суксун, Кудымкар, Березники, Горнозаводск, Кунгур и других. 90 процентов решенных дел - это свалки, остальное - открытые люки, упавшие деревья, плохие дороги, проблемное освещение и тому подобное. Если на январь 2020 года рейдов по мусорным местам было около 250, то на сегодняшний день их уже 800-900. Если раньше с мусором я боролся в одиночку, то сейчас к этому подключились сотрудники администраций города, также привлекаю внимание к этой проблеме за счет публикаций в СМИ. Личные рейды тоже есть, но их стало меньше, ибо на них уходит очень много времени а эффективность их ниже. То, что увезет КамАЗ, я не увезу на своей «девятке».

Уборка на кладбище в Перми. Было - стало. Фото Сергея Сюзева

Сергея удручает, что люди мусорят даже в святых местах - на кладбищах и у мемориалов. Мужчина признался, что иногда у него появляется ощущение того, что все напрасно, что он может прибраться, а вскоре на этом же самом месте снова появится мусор.

— Какие бы мыслей ни роились в голове, я не даю себе проявлять слабость, — говорит мужчина. — Важно понимать, что я, в первую очередь, занимаюсь не уборкой мусора, а пропагандой. Если бы можно было сделать так, чтобы люди меня слушали без сбора мусора, я бы с удовольствием его не собирал, но никто не уважает балаболов. Просто красиво говорить о чистоте — не прокатит. Я мусор собираю не ради сбора мусора. Я не дворник, а пропагандист!