Коронавирус в Перми, последние новости на 16 июня 2020 года: в регионе начнут работать поликлиники

По данным на этот момент, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2755. За прошедшие сутки в Пермском крае выявили 68 новых случаев заражения COVID-19: 35 человек проходят лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.

- Из 66 новых инфицированных - 28 мужчин, 35 женщин, 3 ребенка (3 девочки), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Также из новых инфицированных зафиксированы 2 летальных исхода. У пациентов 83 и 63 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии 00:00 00:00

Ежесуточный прирост больных в Пермском крае, по данным краевого оперативного штаба, составил 2,5 процента - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 14 июня - 1,12). Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

В Прикамье постепенно начинаются плановые приемы в детских и взрослых поликлиниках.

С 15 июня будет возобновлено оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей.

С 22 июня медучреждения региона начнут проводить профилактические осмотры детей до года, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и обследование детей перед госпитализацией. Также открывается плановая стоматологическая помощь. При этом длительность всех приемов будет увеличена вдвое, чтобы медперсонал успел обработать кабинет после пациента.

С 1 июля возобновят работу в обычном режиме молочные кухни, и будет восстановлена выездная работа донорской службы

Профосмотры для трудоустройства, для предоставления справок в социальные службы и для получения водительского удостоверения разрешены и сейчас.

Приниматься будут только посетители в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках).

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