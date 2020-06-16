Коронавирус в Перми, последние новости на 16 июня 2020 года: режим самоизоляции продлили до 23 июня

На 16 июня 2020 года в Пермском крае зафиксировано 2755 заболевших COVID-19, 91 человек, инфицированный этой болезнью, умер.

- При этом многие жители не носят маски и перчатки в общественных местах, не соблюдают социальную дистанцию, - рассказал на заседании оперативного штаба главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев.

На резкие скачки инфицирования на прошлой неделе, когда число вновь выявленных случаев в крае превышало сотню, повлияли вспышки заболеваемости в некоторых территориях, например в Перми, Березниках, Октябрьском районе, Добрянском и Чусовском городских округах. Причем, очаги болезни были обнаружены в Добрянской больнице, а также филиале Пермского геронтопсихиатрического центра в Добрянке.

И накануне в Соликамске было закрыто на прием и выписку пациентов терапевтическое отделение, где был выявлен случай заболевания коронавирусом у пациента. Переведены в режим обсерватора четыре отделения Краевой больницы им.Вагнера в Березниках, где также были выявлены пациенты с коронавирусом,

На 16 июня в Пермском крае было выявлено 68 новых случаев заболевания. В итоге коэффициент распространения болезни составил 1,07. Для перехода на второй этап снятия ограничений он должен быть меньше 0,8. Поэтому режим самоизоляции снимать в Пермском крае не будут. Ограничительные меры решено продлить до 23 июня.

До этого времени в Прикамье по-прежнему не будут работать кафе и рестораны, торгово-развлекательные центры, спортивные залы. Запрещено проводить массовые мероприятия.

Прием - не более двух человек в час

Также на оперативном штабе определили, когда в Прикамье в плановом режиме начнут работать поликлиники и стационары. До сегодняшнего дня врачи в поликлиниках принимали только пациентов с обострением болезни, а в стационарах оказывали только экстренную и неотложную помощь.

- С 10 июня началась выдача справок 086у для абитуриентов вузов и ссузов, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.- Пока их выдают дистанционно медработники в школах на основе прошлых медосмотров. Но тем ребятам, кто проходил медосмотр больше года назад, с 22 июня в детских поликлиниках будут проводить полный медосмотр.

Кстати, профилактические осмотры для трудоустройства и получения справок в социальные службы, а также прохождение медкомиссии для получения водительских прав и разрешения на оружие разрешены и сейчас.

С 22 июня начнут плановые приемы стоматологи. С этого же дня будут принимать и узкие специалисты в поликлиниках. Но приходить на прием можно будет только по предварительной записи, при этом все пациенты должны быть в масках и перчатках, а в коридорах обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Время на прием одного пациента увеличится в два раза - в час врач будет принимать только двух человек, а не четырех, как это было ранее. Промежутки между приемом пациентов должны быть не менее 15 минут, чтобы за это время можно было провести дезинфекцию кабинетов.

На «молочках» начнут выдавать кефир

С 22 июня в детских поликлиниках начнут проводить обследование ребят, которым требуется плановая госпитализация.А стационары начнут принимать детей с 1 июля.

- С 1 июля возобновим работу молочных кухонь в полном объеме, там будут выдавать молочные продукты, - продолжила Оксана Мелехова. - Сейчас выдают только сухие смеси. И выездную работу донорской службы также возобновим с 1 июля.

Точная дата открытия стационаров на плановую госпитализацию для взрослых пациентов пока не названа. Но известно, что это произойдет также не ранее 1 июля.

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