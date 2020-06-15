С 1 июля в Прикамье вырастут тарифы на воду, тепло и свет

С 1 июля в Пермском крае вырастут тарифы на услуги ЖКХ, и в конце месяца мы получим квиточки с новыми цифрами. В частности, платить будем больше за воду, тепло и свет.

В Министерстве по тарифам Пермского края пообещали, что общий рост платы за коммунальные ресурсы не превысит 3 процентов. Давайте посмотрим, как на самом деле вырастут расходы на коммунальные ресурсы для семьи из трех человек, проживающей в обычной двухкомнатной квартире.

Вода

С 1 июля плата за водоотведение вырастет на 7,3 процента. До этого пермяки платили 23 рубля 14 копеек за кубометр отведенной в канализацию воды, а будут - 24 рубля 84 копейки.

Стоимость холодной воды с 1 июля не изменится - 33 рубля 3 копейки за кубометр.

Посчитаем: расчетный норматив водоотведения составляет около 6,5 кубометра в месяц на человека. Значит, для среднестатистической семьи плата за воду повысится примерно на 33 рубля.

Тепло

В большинстве пермских многоэтажек плату за тепло повысят с 1 июля на 3,7 процента: с 1 тысячи 952 рублей 82 копеек за гигакалорию до 2 тысяч 25 рублей 86 копеек.

Норматив потребления тепла в Перми для многоэтажки составляет около 0,028 гигакалории на квадратный метр в месяц. То есть для семьи, проживающей в квартире площадью 50 квадратных метров, - 1,4 гигакалории.

Таким образом, плата за тепло увеличится примерно на 102 рубля.

В микрорайоне Заостровка, который обслуживает ПТЭЦ-9, тариф вырастет на 5 процентов, в зоне теплоснабжения ОСП «Котельные» - на 4,5 процента, в домах, которые обеспечивает теплом «Т Плюс» филиал «Пермский», - на 2,7 процента.

Для потребителей тепла, которое поставляет ПТЭЦ-14, плата не изменится. Они по-прежнему будут платить 1 тысячу 923 рубля 48 копеек за гигакалорию.

Электричество

Плата за электроэнергию с 1 июля в большинстве городских многоэтажек увеличится на 2,9 процента. Киловатт-час электроэнергии вместо 4 рублей 13 копеек будет стоить 4 рубля 25 копеек.

Норматив потребления электроэнергии среднестатистической семьи из 3 человек, проживающих в 2-комнатной квартире, равняется 73 киловатт-часам. Значит, расходы на электричество для семьи вырастут почти на 9 рублей.

Для владельцев городских многоэтажек, оборудованных электроплитами, а также для сельских жителей, тариф увеличат больше - на 4,7 процента. Стоимость киловатт-часа вырастет с 2 рублей 96 копеек до 3 рублей 10 копеек.

Итого

Складываем 33 рубля за воду, 102 рубля - за тепло и 9 рублей - за электричество. И получаем, что с 1 июля плата за эти ресурсы для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, вырастет на 144 рубля.