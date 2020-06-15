2020-06-15T17:13:00+03:00
Общество

С 1 июля в Прикамье вырастут тарифы на воду, тепло и свет

Смотрим, как изменятся цифры в коммунальных квитанциях
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Опять подняли цены.Опять подняли цены.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

С 1 июля в Пермском крае вырастут тарифы на услуги ЖКХ, и в конце месяца мы получим квиточки с новыми цифрами. В частности, платить будем больше за воду, тепло и свет.

В Министерстве по тарифам Пермского края пообещали, что общий рост платы за коммунальные ресурсы не превысит 3 процентов. Давайте посмотрим, как на самом деле вырастут расходы на коммунальные ресурсы для семьи из трех человек, проживающей в обычной двухкомнатной квартире.

Вода

С 1 июля плата за водоотведение вырастет на 7,3 процента. До этого пермяки платили 23 рубля 14 копеек за кубометр отведенной в канализацию воды, а будут - 24 рубля 84 копейки.

Стоимость холодной воды с 1 июля не изменится - 33 рубля 3 копейки за кубометр.

Посчитаем: расчетный норматив водоотведения составляет около 6,5 кубометра в месяц на человека. Значит, для среднестатистической семьи плата за воду повысится примерно на 33 рубля.

Тепло

В большинстве пермских многоэтажек плату за тепло повысят с 1 июля на 3,7 процента: с 1 тысячи 952 рублей 82 копеек за гигакалорию до 2 тысяч 25 рублей 86 копеек.

Норматив потребления тепла в Перми для многоэтажки составляет около 0,028 гигакалории на квадратный метр в месяц. То есть для семьи, проживающей в квартире площадью 50 квадратных метров, - 1,4 гигакалории.

Таким образом, плата за тепло увеличится примерно на 102 рубля.

В микрорайоне Заостровка, который обслуживает ПТЭЦ-9, тариф вырастет на 5 процентов, в зоне теплоснабжения ОСП «Котельные» - на 4,5 процента, в домах, которые обеспечивает теплом «Т Плюс» филиал «Пермский», - на 2,7 процента.

Для потребителей тепла, которое поставляет ПТЭЦ-14, плата не изменится. Они по-прежнему будут платить 1 тысячу 923 рубля 48 копеек за гигакалорию.

Электричество

Плата за электроэнергию с 1 июля в большинстве городских многоэтажек увеличится на 2,9 процента. Киловатт-час электроэнергии вместо 4 рублей 13 копеек будет стоить 4 рубля 25 копеек.

Норматив потребления электроэнергии среднестатистической семьи из 3 человек, проживающих в 2-комнатной квартире, равняется 73 киловатт-часам. Значит, расходы на электричество для семьи вырастут почти на 9 рублей.

Для владельцев городских многоэтажек, оборудованных электроплитами, а также для сельских жителей, тариф увеличат больше - на 4,7 процента. Стоимость киловатт-часа вырастет с 2 рублей 96 копеек до 3 рублей 10 копеек.

Итого

Складываем 33 рубля за воду, 102 рубля - за тепло и 9 рублей - за электричество. И получаем, что с 1 июля плата за эти ресурсы для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, вырастет на 144 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Новости 24
В Прикамье подозреваемый в организации азартных игр предложил миллионную взятку сотруднику УФСБ
«Девочку отбросило на 30 метров». В Пермском крае насмерть сбили подростка на велосипеде
В Прикамье из-за коронавируса на карантин закрыли терапевтическое отделение Соликамской больницы
Глава региона Дмитрий Махонин предложил жителям Прикамья подписать Манифест общественного согласия
В Перми в жилом доме обрушилась крыша
Режим самоизоляции в Пермском крае решено продлить
МТС ускорил работу цифровых сервисов в промышленных городах
Воркута получит уральское тепло
На стройплощадке в Перми сторож расстрелял двух молодых рабочих
Онлайн-премьера в театре "У Моста": где и когда можно посмотреть новый спектакль
У депутата городской Думы Владимира Плотникова выявили коронавирус
В Перми снизилось число покусов бродячими псами
В Прикамье выявили 68 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае пропал мужчина со шрамом на лице