2020-06-15T22:52:19+03:00
Общество

Акция на забавную канцелярию в магазине постоянных распродаж: «2 по цене 1»

С 15 по 30 июня при покупке одной ручки-мялки в МПР в Перми вторая идет в подарок
Поделиться:
Акция на забавную канцелярию в магазине постоянных распродаж: «2 по цене 1». Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».Акция на забавную канцелярию в магазине постоянных распродаж: «2 по цене 1». Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».
Изменить размер текста:

Акция в магазинах МПР.

Интересно, что любовью к канцелярии отличаются не только дети, но и многие взрослые. Новые ручки, блокноты, маркеры, карандаши – все это такое красивое и разноцветное, что остановиться в покупках довольно сложно. А уж если канцелярские принадлежности еще и со своими «фишками»… Для всех неравнодушных к этим милым мелочам Магазин Постоянных Распродаж (МПР) объявляет акцию: два предмета из забавной канцелярии - по цене одного.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Ароматизированная записная книжка в виде шоколадки, яркие шариковые ручки с маркером-выделителем или подсветкой, ручки-мялки, точилка в форме мотоцикла, карандаши с кристаллами – покупаете один предмет, а второй идет в подарок. Так что смотрите по карте, где находится ближайший к вам Магазин Постоянных Распродаж в Перми, и приходите на выгодный шопинг! Акция действует с 15 по 30 июня.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Канцелярией можно будет и свои запасы основательно пополнить, и ребенку в школу заранее интересных вещей накупить: учеба с такими аксессуарами станет не в пример интереснее. Да и в целом яркие и необычные ручки, карандаши и блокноты станут отличным подарком или дополнением к основному подарку для близких. Даже один взгляд на эти оригинальные вещи поднимет настроение и заставит улыбнуться!

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Как говорится, «каждому возрасту – свои игрушки». Но вот забавная канцелярия понравится решительно всем, от мала до велика!

*Акция «Занимательная арифметика: 2 по цене 1» действует в МПР с 15 по 30 июня 2020 г.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Новости 24
В Перми от коронавируса выздоровели еще 43 пациента
Стало известно, когда будет принято решение о возобновлении плановых госпитализаций в Пермском крае
Найти «нулевого» пациента с коронавирусной инфекцией в Прикамье удается не всегда
В Прикамье 56 больных коронавирусом находятся на ИВЛ
В Пермском крае пожар уничтожил жилой дом
В Прикамье подозреваемый в организации азартных игр предложил миллионную взятку сотруднику УФСБ
«Девочку отбросило на 30 метров». В Пермском крае насмерть сбили подростка на велосипеде
В Прикамье из-за коронавируса на карантин закрыли терапевтическое отделение Соликамской больницы
Глава региона Дмитрий Махонин предложил жителям Прикамья подписать Манифест общественного согласия
В Перми в жилом доме обрушилась крыша
Режим самоизоляции в Пермском крае решено продлить
МТС ускорил работу цифровых сервисов в промышленных городах
Воркута получит уральское тепло
На стройплощадке в Перми сторож расстрелял двух молодых рабочих
Онлайн-премьера в театре "У Моста": где и когда можно посмотреть новый спектакль
У депутата городской Думы Владимира Плотникова выявили коронавирус
В Перми снизилось число покусов бродячими псами
В Прикамье выявили 68 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае пропал мужчина со шрамом на лице