2020-06-15T15:38:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда в Перми откроют поликлиники

Названа дата начала приема узких специалистов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Прием начнется с 22 июняПрием начнется с 22 июняФото: Иван МАКЕЕВ
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- На 15 июня в Пермском крае 2755 заболевших COVID-19, - рассказал на заседании оперативного штаба Виталий Костарев, главный государственный санитарный врач по Пермскому краю. - 70 процентов инфицированных живут в Перми. Сейчас нет инфицированных только в 3 районах.

Поэтому режим самоизоляции снимать в Пермском крае не будут.

Но стало известно, когда в Прикамье начнут работать поликлиники.

- С 10 июня началась выдача справок для абитуриентов вузов и ссузов, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.- Пока их выдают дистанционно медработники в школах на основе прошлых медосмотров. Но для тех ребят, кто проходил медосмотр больше года назад, с 22 июня в детских поликлиниках начнется прием на медосмотр.

С 22 июня начнут плановые приемы стоматологов. С этого же дня будут принимать и узкие специалисты в поликлиниках.

При этом в поликлиники все пациенты должны приходить в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Время на прием одного пациента увеличится в два раза - в час будут принимать только двух человек, а не четырех, как это было ранее, чтобы в промежутках проводить дезинфекцию кабинетов.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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