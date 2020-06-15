В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Пермском крае смогут открыться загородные лагеря

В Пермском крае по-прежнему не решен вопрос, когда откроются детские оздоровительные лагеря. Во многих уже отменены первая и вторая смены, а некоторые вообще объявили о своем закрытии.

Так, восемь лагерей уже точно не будут работать в этом сезоне, в 22 отменена или перенесена первая смена, в 4 - первая и вторая.

В Роспотребнадзоре по Пермскому краю пояснили, что лагеря смогут начать работу, когда наш регион подойдет к третьему этапу снятия ограничительных мер (сейчас мы на первом этапе).

- Мы сдвинули сроки смен, отменили четвертую, - рассказали в администрации лагерей «Спутник» и Буревестник». - У нас есть отказы от путевок, деньги мы возвращаем в течение недели. Освободившиеся места быстро раскупают другие желающие. Мы полностью готовы к открытию и ждем разрешения от Роспотребнадзора.

Как вернуть деньги за путевки

Чтобы вернуть деньги за путевку, нужно собрать документы в двух экземплярах: заявление администрации лагеря на возврат денег, чек или другой платежный документ, подтверждающий оплату путевки, копию паспорта того, кто ее оплатил, копию свидетельства о рождении ребенка и банковские реквизиты, куда нужно перевести возвращенные средства.

Бумаги нужно отнести или отправить в администрацию лагеря и обязательно поставить штампы с датой и номером документа.

Если путевка была куплена в интернете, на сайте должен быть указан электронный адрес - пошлите письмо с требованием вернуть деньги и прикрепите к нему сканы всех перечисленных документов.

Вернуть деньги администрация обязана в течение 7 дней после получения заявления. Такой срок определен в 314-й статье Гражданского кодекса.

Если администрация отказывается от выплат, не отвечает на электронное письмо в течение недели, подавайте в суд за нарушение закона № 2300-1 «О защите прав потребителей». Пошлину в этом случае платить не придется. Приложите к иску ваше распечатанное письмо с датой отправки и ответ лагеря, если он был получен.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас возникли вопросы, открыта федеральная горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления детей 8-800-444-35-38.

В Пермском крае «горячая линия» по вопросам организации оздоровительной кампании организована Министерством социального развития Пермского края. Задать свои вопросы можно по телефону 8-902-47-22-214 с 9.00 до 21.00 ежедневно.

СПРАВКА

Отменены первая и вторая смена в лагерях:

«Лесная поляна»

«Орленок в комете»

«Алмед»

«Сосновый бор», отменена первая и вторая санаторные смены, не состоялась первая оздоровительная смена

«Лазаревские берега», отменены первая и вторая смены, приостановлено бронирование третьей смены, 100% отказ клиентов от путевок пятой и шестой смены

«Чайка», отменены все четыре смены

Отменена первая смена:

«Сказка»

«Теремок»

«Изумруд»

«Уральские самоцветы»

«Романтик»

«Имени С. Чекалина»

«Иван гора»

«Лесная сказка»

«Зорька»

«Восток»

«Юность», Красновишерск

«Гагаринец»

«Тимуровец»

«Новое поколение»

«Солнышко»

«Чайка», Чернушка, перенесена первая смена (на 01.07)

«Благодать»

«Нечайка»

«Салют», отменена первая смена

«Огонек-ПМ», перенесены четыре смены, отменена четвертая смена

«Маяк», перенесена первая смена (на 26.06)

«Звездный», перенесена первая смена (на 28.08)

«Дружба», отказ крупного подрядчика от 109 путевок

(1 и 2 смены), решения об отмене смен нет.

Не функционирует в 2020 году, объявлено о продаже:

1 «Орленок», Платошино

2 «Орленок», Гамы

3 «Гармония»

4 «Демидково»

5 «Лесная дача»

Уже продан лагерь «Энергетик».