2020-06-15T11:50:37+03:00
Общество

Источник в оперштабе: «Режим самоизоляции в Пермском крае снова продлят»

Но, возможно, власти рассмотрят ослабление режима самоизоляции
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07. Фото: Василий ВахринКоэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07. Фото: Василий Вахрин
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Сегодня будет объявлено о продлении режима самоизоляции. Как сообщил источник «КП» в Перми» в краевом правительстве, сегодня состоится очередное заседание регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По словам источника, часть вопросов «планируют рассмотреть в открытом режиме».

Отвечая на вопрос о том, позволяют ли текущие цифры по заболеваемости говорить о переходе на второй этап смягчения противоэпидемических мер, собеседник корреспондента «КП» в Перми» ответил отрицательно.

- Возможно, будут какие-то послабления отдельным отраслям экономики, следите за ходом заседания,- резюмировал источник в правительстве.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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Отметим, что на сегодняшний день коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 14 июня - 1,12). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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