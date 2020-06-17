Принципиально новый автомобиль, принципиально новый формат

Даже в условиях карантина и непростой экономической ситуации в стране, интерес пермяков к автоновинкам пусть немного и поугас, но никуда не исчез. И пусть многие дилерские центры работали весь апрель и половину июня в формате онлайн, некоторым из них все же удалось удивить и порадовать своих покупателей.

К примеру, официальный дилер ŠKODA в Перми и Пермском крае – компания «Прага Моторс», расположенная по шоссе Космонавтов, 361, в мае объявила о выходе нового автомобиля - ŠKODA RAPID. А поскольку в связи со сложившейся ситуацией у них не было возможности провести день открытых дверей в своем салоне, они стали первыми, кто провел онлайн-презентацию марки в социальных сетях.

Автомобиль для уральских семей

- Нам есть чем гордиться, предлагая данный автомобиль к покупке, - поделился Александр Мерзляков, руководитель отдела продаж ДЦ «Прага Моторс», - новинка претерпела обновление передней и задней оптики, уже в базовой версии предусмотрен датчик давления шин, кроме того, это первая модель ŠKODA в России, для которой доступно 2-спицевое рулевое колесо с обогревом.

Отметил Александр, кстати, и главное отличие нового RAPID от конкурентов - это система автомобилизации курсовой устойчивости. Российские автомобили, представленные в этом классе, еще ни разу не проходили уровень безопасности Euro NCAP по данной опции.

Сам завод-производитель, к слову, позиционирует RAPID как абсолютно семейный формат. А вот в салоне «Прага Моторс» добавляют, что новая ŠKODA подойдет как-раз-таки для семей российских, ведь автомобиль идет с защитой кратера прямо с завода, а значит максимально подготовлен к нашим суровым условиям и дорогам, что, согласитесь, немаловажно на горной уральской местности или в нашей беспощадной зиме.

Фото: Автосалон «ПРАГА МОТОРС»

ЭЛЕГАНТЕН, КАК СЕДАН. ПРАКТИЧЕН, КАК ХЭТЧБЕК

Ну, а если перечисленных плюсов для вас пока было недостаточно, то обратите внимание на практичность этого автомобиля - просторный салон и вместительный багажник. Сам салон рассчитан на перевозку 5 взрослых, а по величине свободного места для ног пассажиров на втором ряду и запасу пространства над их головами модель входит в число лидеров своего класса.

- Объем багажника составляет 530 литров в стандартной конфигурации и 1460 литров при сложенной спинке заднего сиденья, - уточняет Александр Мерзляков технические характеристики, – благодаря таким габаритам багажного отделения в кузове лифтбек этот автомобиль можно спокойно назвать одним из лидеров в своем классе.

Сейчас самое время брать!

Для тех, кто сейчас в поиске «своего» автомобиля, у отдела продаж «Прага Моторс» есть важный совет поторопиться. Дилерский центр сообщает, что недавно произошло повышение цен и происходить это будет каждый квартал. Поэтому, если кто-то рассчитывает дотянуть до осени и купить дешевле – увы, не получится.

В дилерском центре «Прага Моторс» к июню цена не поменялась только на сегмент B, на другие модели произошло удорожание в 2%. Например, базовая версия ŠKODA KODIAQ выросла в цене на 43 000 рублей.

Фото: Автосалон «ПРАГА МОТОРС»

Финансовая подушка

Зато выиграть в цене и выгодно сесть за руль нового автомобиля в июне «Прага Моторс» предлагает с помощью своих программ поддержки:

- По госпрограмме «Первый или семейный» автомобиль произошли изменения – теперь скидку 10% на покупку может получить семья с 1 одним ребенком;

- Также доступны специальные выгоды для медицинских работников

- Ставка по кредиту 0,1% при 50% и более первоначального взноса;

- Сейчас во время старта продаж действует промо-цена 789 тысяч на базовую версию ŠKODA RAPID;

- Трейд-ин от 40 до 115 тысяч;

- Спецпредложение на ŠKODA Octavia – скидка до 120 тысяч рублей.

Фото: Автосалон «ПРАГА МОТОРС»

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA RAPID по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3.6 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 0.1% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 4.1%. ПВ указан, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение») в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ №364 от 16.04.2015. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.06.2020 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57. Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.