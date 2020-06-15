2020-06-15T06:33:55+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет пермяков на этой неделе

Пермский край продолжит находиться под влиянием антициклона
Анна Маркова
Поделиться:
Количество осадков будет ниже нормы примерно в два раза.Количество осадков будет ниже нормы примерно в два раза.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета последние новости о погоде в Пермском крае. Как мы уже ощутили на себе, вторая неделя июня завершилась сильным похолоданием, по востоку края 14 июня даже отмечались слабые заморозки, а среднесуточная температура была ниже нормы на 6°.

На предстоящей неделе Пермский край продолжит находиться под влиянием антициклона. Что даст нам северные ветра.

В целом неделя ожидается прохладной: средняя температура ниже нормы по югу края на 3°, а по северу на 2°. При этом количество осадков будет ниже нормы примерно в два раза, местами осадков может не быть вовсе.

15 июня днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +21…+25°. Ветер ночью слабый, днем западный, северо-западный 2-7 м/с, по северу порывы 12 м/с.

16 июня днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +22…+26°. Ветер ночью слабый, днем западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

17 июня днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза (по северу переменная облачность, без осадков). Температура воздуха ночью +10…+15° (по северу +5…+10°), днем +16…+19°. Ветер западный с переходом на северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В четверг 18 июня температура воздуха еще немного понизится, днем будет не выше +15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 23 человека
Пермяки смогут нарисовать граффити на тему борьбы с коронавирусом
В Перми продлевают действия проездных и льготных карт
В Перми тело утонувшего 30-летнего мужчины искали водолазы
Только в семи районах Пермского края не выявлено коронавирусной инфекции
В Перми пропал высокий 19-летний юноша
В Перми 31-летний мужчина выпал из окна дома
В Перми «заминировали» здания автовокзалов
В Пермском крае еще две женщины умерли от коронавируса
В Пермском крае новый антирекорд, еще 107 человек заболели коронавирусом
В Пермском крае еще 17 человек выздоровели от коронавируса
В Перми в открытый люк провалилась собака
МЧС по Пермскому краю предупреждает о ночных заморозках
Отделение Добрянской больницы закрыли на карантин: у одного из работников обнаружили коронавирус
Из-за жителя Перми река вышла из берегов и затопила два участка
В Перми на пожаре погибла женщина
В Перми двое мужчин перегородили дорогу, чтобы пропустить утку с утятами
В Пермском крае выявили 74 новых случая заражения коронавирусом
В Перми из окна 7 этажа выпал 35-летний мужчина