Синоптики рассказали, какая погода ждет пермяков на этой неделе

Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета последние новости о погоде в Пермском крае. Как мы уже ощутили на себе, вторая неделя июня завершилась сильным похолоданием, по востоку края 14 июня даже отмечались слабые заморозки, а среднесуточная температура была ниже нормы на 6°.

На предстоящей неделе Пермский край продолжит находиться под влиянием антициклона. Что даст нам северные ветра.

В целом неделя ожидается прохладной: средняя температура ниже нормы по югу края на 3°, а по северу на 2°. При этом количество осадков будет ниже нормы примерно в два раза, местами осадков может не быть вовсе.

15 июня днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +21…+25°. Ветер ночью слабый, днем западный, северо-западный 2-7 м/с, по северу порывы 12 м/с.

16 июня днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +22…+26°. Ветер ночью слабый, днем западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

17 июня днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза (по северу переменная облачность, без осадков). Температура воздуха ночью +10…+15° (по северу +5…+10°), днем +16…+19°. Ветер западный с переходом на северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В четверг 18 июня температура воздуха еще немного понизится, днем будет не выше +15°.