Коронавирус в Перми, последние новости на 15 июня 2020 года: число заразившихся составило 2687 человек

Вчера, 14 июня, в Пермском крае был поставлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. В Прикамье было выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2687.

- На резкий прирост выявленных случаев заражения повлиял выявленный и изолированный очаг в филиале ГБУ ПК «Пермский ГПЦ» в Добрянском городском округе, - сообщили в краевом оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. - В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. По предписанию Роспотребнадзора филиал временно прекратил прием и выписку пациентов.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Также в оперштабе сообщили, что из 107 инфицированных 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.

Также 14 июня было зафиксировано 2 летальных исхода.

- У пациентов 74 и 78 лет посмертно был обнаружен COVID-19, - сообщили в краевом Минздраве. - Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19. Из 105 инфицированных - 42 мужчины, 54 женщины, 9 детей (3 мальчика и 6 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 42 человека в возрасте 45-65, 35 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных по данным на утро 15 июня составил 4,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на утро составляет 1,12 (на 13 июня был - 1,22). Для второго этапа снятия ограничений этот показатель должен быть меньше 0,8.

По данным на утро 15 июня еще в трех территориях Прикамья выздоровели все жители, заболевшие коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, в Верещагино, Большесосновском районе и Березовском округе от коронавирусной инфекции оправились все заболевшие жители. Ранее все заболевшие жители выздоровели в Юрлинском, Юсьвинском, Оханском, Еловском округах.