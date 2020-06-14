Коронавирус в Перми, последние новости на 15 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

В Пермском крае зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Новых заболевших выявили 107. Эта цифра самая высокая за все время пандемии в Пермском крае. Общее число заболевших в регионе теперь 2687 человек.

66 человек проходят лечение в больницах, 39 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.

Из 105 новых инфицированных - 42 мужчины, 54 женщины, 9 детей (3 мальчика и 6 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 19 человек, 42 человека в возрасте 45-65, 35 человек старше 65 лет.

По данным Роспотребнадзора, на всплеск заболеваемости повлиял выявленный очаг в филиале пермского геронтопсихиатрического центра в Добрянке. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. По предписанию Роспотребнадзора, филиал временно прекратил прием и выписку пациентов.

Такие цифры в Пермском крае зафиксированы за минувшие сутки.

По последней официальной информации, в Пермском крае за минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели еще 17 человек. Их выписали из медучреждений региона.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Общее число тех, кто с правился с COVID-19 составило 1520. Под наблюдением специалистов остаются 2641 жителей.

Также стало известно, что опасная инфекция унесла жизни еще двоих человек. От коронавируса умерли женщины 74 и 78 лет. У них коронавирус выявили уже после смерти. Всего в регионе с COVID-19 скончались 84 человека.

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