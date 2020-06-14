«Ты сам дойдешь или донести?» Появилось видео с мальчиком, который четыре дня плутал по тайге [видео]

Поисковый отряд «Лиза Арлет» сделал видеоотчет о поисках в Пермской тайге 10-летнего Кости Лунегова. На кадрах поисковики показали в каких сложных условиях шла спасательная операция. Кругом лес, бездорожье, отсутствие мобильной связи. Ребенка искали люди, собаки и техника, а Костя все шел, шел, шел вперед, пока не оказался в соседней деревне в 40 км от его родного поселка Лель в Гайнском районе.

В конце видео мальчика на УАЗе привозят в местную больницу, там после четырех дней блужданий по тайге его встречает папа. Он берет сына на руки обнимает, целует и спрашивает: «Ты сам дойдешь или донести?». «Сам!», - говорит Костя.

Напомним, в Гайнском районе 3 июня были развернуты поиски 10-летнего мальчика. Ребенок пропал вечером 3 июня в поселке Лель. Родители забеспокоились, когда ребенок не вернулся с прогулки. Сначала они пытались найти его сами. Через несколько часов, когда уже стемнело, результатов поиски так и не дали. Папа обратился за помощью в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/784880" frameborder="0"></iframe> Первая встреча Кости Лунегова, который 4 дня блуждал по тайге, с папой.

Были организованы поисково-спасательные работы. Местность прочесывали наряды полиции, Следственный комитет, спасатели, местные лесники, поисковые отряды, кинологи с собаками, применялись беспилотный летательный аппарат, вертолет и самолет.

Через четверо суток Костя Лунегов сам вышел к людям в соседнюю деревню.

"Укрывался мхом и пил воду из речек", - мальчик, потерявшийся в глухой тайге, нашелся 00:00 00:00

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